Hombre es señalado del homicidio de su exesposa y su hija; origen de la menor habría sido el motivo

Las autoridades del estado de Florida adelantan una investigación por el homicidio de una mujer y su hija de cuatro años, ocurrido la noche del 10 de febrero en el condado de Marion, Florida en Estados Unidos en un caso que ha generado conmoción entre la comunidad local. Según el reporte oficial, el presunto responsable sería la expareja de la víctima, quien posteriormente se suicidó durante una intervención policial en el estado de Georgia.



De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Policía de Ocala, el hecho se registró en los condominios Marion Springs, ubicados en Fort King Street, donde los oficiales encontraron sin vida a Nancy Bacon, de 34 años, y a su hija Eden, de 4 años, ambas con heridas de arma de fuego.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las autoridades señalaron que los vecinos del conjunto residencial realizaron una llamada al 911 alrededor de las 9:16 p.m., luego de escuchar disparos provenientes del interior de un apartamento. Tras el aviso, unidades policiales acudieron al lugar y confirmaron el doble homicidio dentro de una de las viviendas del complejo.

Testigos indicaron a los investigadores que, después de los disparos, observaron a Ralph Bacon, de 38 años y expareja de la víctima adulta, salir del lugar en un vehículo todoterreno oscuro con placas de Carolina del Norte. Con base en esta información, la policía emitió una orden de búsqueda regional para ubicar al sospechoso.



El vehículo fue detectado posteriormente por sistemas de lectura de matrículas cuando se dirigía hacia el norte, en dirección a la frontera entre Florida y Georgia. Las autoridades de Georgia fueron alertadas y lograron ubicar el automotor en la autopista I-95, aproximadamente a 11 kilometros al norte de la línea estatal.



Oficiales del Departamento de Policía de Kingsland realizaron una parada de tráfico al vehículo. Según el informe oficial, durante la intervención Ralph Bacon se disparó dentro del automóvil y falleció en el lugar.

Publicidad

El jefe de policía de Ocala, Mike Balken, informó en conferencia de prensa realizada al día siguiente, que la investigación preliminar sugiere que el origen de la niña pudo haber sido un factor relevante en el conflicto entre la pareja, pues la menor de edad no era hija del hombre. “Sabemos que esa niña de 4 años no era la hija biológica del tirador, y también hemos escuchado a través de testigos que ese fue un punto clave en la relación”, indicó el funcionario.

No obstante, las autoridades recalcaron que la investigación continúa en curso y que los detectives trabajan tanto en la escena del crimen en Florida como en el lugar donde fue localizado el sospechoso en Georgia, con el fin de reconstruir con precisión los hechos y determinar las circunstancias que condujeron a la tragedia.

Publicidad

El Departamento de Policía de Ocala expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, calificando el hecho como un acto de violencia sin sentido que ha dejado una profunda afectación entre quienes conocían a la madre y a la menor.

De igual forma, en redes sociales se conocieron testimonios de personas cercanas a la víctima quienes lamentaron lo ocurrido. "Nancy y yo éramos muy amigas, nuestras bebés nacieron con 12 días de diferencia, creamos un vínculo fuerte durante todo el embarazo y hemos visto crecer juntas a nuestras hijas estos últimos 4 años y medio", afirmó una persona cercana a la victima en redes sociales.

"Solo quiero compartir que esta no es una situación en la que la ley la haya protegido. Nancy no tenía ninguna orden de alejamiento contra Ralph/Rich y volvió a hablar con él voluntariamente a finales de 2025, después de estar separadas desde 2011. Nancy era una mujer inteligente que luchaba con problemas de salud mental que afectaban su juicio. Solo quería ser amada de nuevo" añadió.

Según informó el medio WCJB, la madre de Nancy Bacon declaró a los periodistas que el padre biológico de su nieta es originario de Sri Lanka y tiene ascendencia musulmana. Además, señaló que describía a Ralph Bacon como una persona “irresponsable” con prejuicios raciales y que siempre temió que pudiera hacerles daño.

Publicidad

El proceso investigativo se mantiene abierto, con el objetivo de establecer de manera detallada el contexto de los hechos y confirmar los móviles que llevaron al presunto agresor a cometer el crimen antes de quitarse la vida durante la intervención policial.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co