Acciones de SpaceX debutan en la bolsa y Elon Musk se convierte en el primer trillonario del mundo

Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, subieron más del 20 % en su debut bursátil el viernes, tras la mayor salida a bolsa de la historia, convirtiendo al controvertido empresario en el primer trillonario del mundo. (Lea también: La derrota de Elon Musk en la demanda que presentó contra OpenAI y Sam Altman)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se espera que la exitosa oferta pública inicial, que recaudó más de 75.000 millones de dólares, dé inicio a una serie de importantes OPV de empresas de IA en los próximos meses.

El debut en la bolsa Nasdaq de Nueva York puso fin a semanas de frenesí inversor en torno a la empresa de cohetes convertida en conglomerado de inteligencia artificial y satélites.



"SpaceX quiere poder llevarte a la Luna, llevarte a Marte y, en última instancia, más allá", dijo Musk en un evento de lanzamiento en Starbase, Texas, rodeado de personal, muchos de los cuales se convirtieron en multimillonarios con el lanzamiento de la plataforma de negociación. "Estoy seguro de que, con el increíble equipo que tenemos aquí en SpaceX, lo lograremos", añadió.



Cerca de 100 personas se congregaron frente a la sede del Nasdaq en Nueva York, donde SpaceX también conmemoró la ocasión con un letrero de neón en Times Square.

Publicidad

Musk "se fija objetivos muy futuristas que nadie más se propone y creo que eso ha entusiasmado a mucha gente", dijo Sarin Sio, de la empresa financiera Dovetail, que había acudido a la sede del Nasdaq.



¿Cuánto cuestan las acciones de SpaceX?

La compañía fijó el precio de más de 555 millones de acciones en 135 dólares cada una en un documento presentado el jueves ante el regulador de los mercados estadounidenses, valorando a SpaceX en algo menos de 1,8 billones de dólares. Pero menos de una hora después de que comenzara la negociación, el precio había subido más del 23 %, hasta los 166 dólares.

La subida del viernes elevó el valor de mercado de SpaceX a alrededor de 2 billones de dólares, situándola entre las 10 empresas estadounidenses más valiosas, por delante de Tesla, Meta (propietaria de Facebook) y Walmart.

Publicidad

Las opciones para adquirir casi 83 millones de acciones adicionales podrían elevar el total recaudado por encima de los 86.000 millones de dólares.

Cofundada por Elon Musk en 2002, la empresa emergente de cohetes se ha expandido desde entonces hasta convertirse en un importante operador de satélites y también ha integrado la empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, que incluye la plataforma de redes sociales X.

El conglomerado, que cotiza bajo el símbolo bursátil "SPCX", está siendo observado de cerca para ver cómo Wall Street absorbe la oferta y qué significará para sus rivales de IA. que buscan cotizar en los mercados públicos ya este mismo año. OpenAI y Anthropic presentaron recientemente sus documentos iniciales ante los organismos reguladores.

La salida a bolsa del viernes se produce poco más de un año después de que Musk abandonara la administración del presidente Donald Trump, tras varios meses al frente de la muy polémica iniciativa "DOGE" para recortar el gasto público, mientras compaginaba simultáneamente sus funciones como director ejecutivo en Tesla y SpaceX.

Publicidad

El apoyo de Musk a Trump y a los populistas de derecha en Europa, junto con una larga lista de comentarios incendiarios en X, ha hecho que el empresario pase de ser un prodigio ampliamente admirado a una figura profundamente polarizante. No obstante, esta salida a bolsa récord es una prueba del continuo apoyo que Musk recibe de los inversores y Bloomberg informó de que la oferta tuvo una sobredemanda de más de cuatro veces.

También se informó de una alta demanda entre los inversores minoristas, para quienes se reservó el 20 % de las acciones.



Nuevos millonarios

Se espera que la salida a bolsa cree miles de nuevos millonarios y varios multimillonarios, ya que tanto antiguos como actuales empleados, así como una larga lista de inversores, de los casi 25 años de historia de la empresa, buscan sacar provecho.

Publicidad

La valoración depende en gran medida de que Musk cumpla promesas dignas de la ciencia ficción, como la de instalar centros de datos en el espacio y enviar humanos a Marte utilizando tecnología aún no probada.

Mucho depende también de una enorme expansión del servicio de internet por satélite Starlink de SpaceX, así como del éxito de xAI, el creador del chatbot Grok y rival de Musk de OpenAI y Anthropic, que aún no ha logrado consolidarse.

En un esfuerzo por sanear sus cuentas, SpaceX está alquilando su capacidad de computación de IA a Anthropic y Google mediante acuerdos a corto plazo por valor de miles de millones de dólares.

Si bien SpaceX está creciendo rápidamente (sus ingresos alcanzaron los 18.700 millones de dólares en 2025), también está perdiendo dinero, lo que produce una pérdida neta de 4.900 millones de dólares, principalmente debido al gasto en el desarrollo de capacidades de inteligencia artificial.

Publicidad

En una predicción extraordinaria, la documentación presentada por SpaceX afirma que puede obtener más de 28,5 billones de dólares en ingresos de sus diversos mercados.

Este hito convierte a Musk en la persona más rica del mundo con diferencia, un logro que ha suscitado críticas en algunos sectores. "El mundo tendrá su primer trillonario mientras los estadounidenses de todo el país se esfuerzan por reunir cada dólar para ahorrar para la jubilación", dijo la senadora demócrata Elizabeth Warren.

Publicidad

AGENCIA AFP