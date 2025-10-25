Actor colombiano que asesinó y descuartizó a dos hombres en Londres admitió otros delitos

Un colombiano, acusado de matar a dos hombres, descuartizarlos e intentar dispersar sus restos desde un puente de Bristol, oeste de Inglaterra, fue condenado en Londres a cadena perpetua, con un período mínimo de cumplimiento de pena de 42 años.

El juez del Tribunal de la Corona de Woolwich, en el sureste de Londres, advirtió al acusado, al dictar sentencia, que Yostin Andrés Mosquera, de 35 años, podría pasar el resto de su vida entre rejas.

"Insisto en que los 42 años es lo mínimo (de la pena que puede cumplir). Puede que nunca sea liberado", declaró el juez, Joel Bennathan.



Mosquera recibió dos cadenas perpetuas y una pena de 16 meses de cárcel tras haber admitido tres cargos de posesión de pornografía infantil.

El colombiano había sido declarado en julio culpable del doble asesinato de Paul Longworth, un inglés de 71 años, y de Albert Alfonso, de 62, de origen francés y nacionalizado británico. La pareja, que convivía en una unión civil, residía en Londres.



Al pronunciar su sentencia, el juez dijo que las víctimas "eran una pareja cariñosa", para los que "fue una tragedia" que el colombiano llegara a sus vidas. "Estos fueron crímenes premeditados y perversos", señaló añadiendo que estaba "seguro" de que Yostin Andrés Mosquera tenía la intención de vender su piso tras matarlos.



Escabrosos detalles del caso

El caso, que acaparó los titulares de los medios británicos, se remonta a julio de 2024, cuando la policía descubrió dos maletas que contenían restos humanos en el famoso puente Clifton, en Bristol.

Las autoridades habían sido alertadas por transeúntes que habían encontrado sospechoso el comportamiento de Mosquera, que fue detenido a primera hora de la mañana del 13 de julio en una estación de tren de esa ciudad inglesa, tres días después de que la Policía encontrase las maletas con los restos humanos en las inmediaciones del puente Clifton.

Durante el juicio, en abril pasado, Mosquera, solo reconoció el homicidio involuntario de Albert Alfonso, con quien mantenía relaciones sexuales, según la investigación. El sujeto acusó en aquella ocasión a Alfonso de causar la muerte de Longworth.

Ambas víctimas habían viajado con el acusado a Colombia. Una foto difundida por los medios mostraba a los tres sonriendo en un bote en el país sudamericano.

Durante el juicio, la Fiscalía, que describió al acusado como un "actor pornográfico", explicó que no podía negar los hechos al haber filmado su acto. De hecho, la Policía de Londres aseguró durante el proceso que la investigación del doble crimen fue "una de las más angustiosas" en las que ha participado y calificó de "traumático" el video hallado en el que pudieron ver el momento de los asesinatos.

Un análisis del ordenador de Mosquera mostró que, antes del asesinato, había investigado el valor de la vivienda de la pareja en Londres. El acusado habría intentado también acceder a los ahorros de Albert Alfonso para realizar transferencias a su propia cuenta en Colombia.

Algunas partes de los cuerpos de las dos víctimas fueron halladas en un congelador en el apartamento de los fallecidos.

Según la acusación, Mosquera habría matado a los dos hombres el 8 de julio de 2024 en el apartamento de las víctimas en Londres y luego "habría intentado robarles".

Paul Longworth fue golpeado en la cabeza con un martillo, y Albert Alfonso fue "apuñalado varias veces" en el torso, el rostro y el cuello.

