Actor colombiano que asesinó y descuartizó a dos hombres en Londres admitió otros delitos

Actor colombiano que asesinó y descuartizó a dos hombres en Londres admitió otros delitos

Yostin Andrés Mosquera, de 35 años, fue condenado a cadena perpetua por estos crímenes. La Policía calificó de "traumático" el video que el colombiano habría grabado en el momento de los asesinatos.

Por: EFE
Actualizado: 25 de oct, 2025
Colombiano asesinó pareja en Londres
La Fiscalía, que describió al acusado como un "actor pornográfico", explicó que no podía negar los hechos al haber filmado su acto.
Fotos: SWNS / Redes sociales

