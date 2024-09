Agredió a vecina que mandó un sticker con la cara de su mamá y acabó arrestada

En Tegucigalpa, Honduras, una joven de 18 años, identificada como María Carolina, fue arrestada luego de haber atacado a su vecina en una colonia.

Según informes de medios locales, la agresión ocurrió después de que la vecina compartiera un sticker en un grupo de WhatsApp que mostraba el rostro de la madre de María Carolina, este hecho la joven lo interpretó como una burla y una difamación hacia su familia.

La mujer que golpeó a su vecina fue arrestada

Los residentes de la zona, quienes presenciaron el altercado, llamaron a las autoridades. Y aunque inicialmente se rumoreó que María Carolina había utilizado un arma blanca durante la confrontación, esta afirmación fue desmentida tras las investigaciones.

La Policía determinó que los golpes que propinó no causaron heridas graves y que no se empleó ningún objeto peligroso en el incidente, lo que permitió que la joven fuera liberada después de ser detenida.

En sus primeras declaraciones tras salir de prisión, la joven negó haber utilizado un arma y explicó su versión de los hechos.

"Ella fue quien me agredió primero. Difamó a mi mamá en redes sociales y por eso me defendí", comentó a un medio local, aclarando que no tenía la intención de causar un daño grave.

La vecina involucrada en el conflicto aún no ha dado su versión de los hechos. Este caso de intolerancia también causó indignación entre la comunidad.

