VALERIA AFANADOR
TREN DE ARAGUA
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
CENTRO DEMOCRÁTICO
RICHARD RÍOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Qué se sabe del cuerpo de colombiano hallado en lago de España?

¿Qué se sabe del cuerpo de colombiano hallado en lago de España?

Este lunes las autoridades de la región de Sevilla, en el sur de España, informaron del hallazgo del cuerpo de un ciudadano colombiano que había desaparecido.

¿Qué se sabe del cuerpo de colombiano hallado en lago de España?
El cuerpo fue hallado en el lago de Guillena, en Sevilla.
Turismo Sevilla
Por: Mateo Medina Escobar
 /  EFE
|
Actualizado: agosto 18, 2025 03:25 p. m.

La Guardia Civil española encontró el cuerpo de un hombre de 34 años y de nacionalidad colombiana que desapareció este domingo cuando se bañaba en un lago de Guillena, en Sevilla, al sur de España.

Según ha informado la Guardia Civil, el domingo se recibió un aviso de alerta por parte de una mujer que informaba de que no sabían nada de un familiar que se había metido en el agua en el paraje de Los Lagos del Serrano y no había salido a la superficie.

Un dispositivo de emergencia con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) se trasladó al lugar de los hechos para intentar localizar al desaparecido, cuyo cuerpo sin vida ha sido localizado este lunes 18 de agosto. El cadáver será levantado y derivado al Instituto de Medicina Legal para que le sea practicada la autopsia.

Extraña muerte de colombiano en lago de Estados Unidos

El pasado mes de junio se conoció la muerte de un ciudadano colombiano, esa vez en un lago en Estados Unidos. Se trató de David Simanca Molina, de 22 años, que había desaparecido el domingo 8 de junio. Simanca salió a disfrutar el día con sus amigos en el lago Douglas, un embalse ubicado en el estado de Tennessee. El colombiano saltó en un momento al agua y no regresó a la superficie, fue cuando sus amigos dieron aviso a las autoridades.

Después de dos días de búsqueda, los equipos que trabajaban para encontrar al joven hallaron su cuerpo. "Hoy, 10 de junio, la angustia llegó a su fin. Estoy inmensamente agradecido a cada persona que contribuyó a ayudarme a encontrar un poco de paz", dijo la mamá del colombiano fallecido, Luz Martín. "Gracias a los rescatistas, a los policías, a los medios de comunicación, a mis amigos, a mi familia y a las muchas personas que, incluso sin conocerme, me ofrecieron su apoyo. Estoy especialmente agradecido a cada organización involucrada, por su dedicación y compromiso inquebrantable para encontrar a mi hijo", agregó la mujer.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL
*Con información de EFE

