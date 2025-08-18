Hallan muerto a Camilo Ochoa: influencer mexicano que habría pertenecido al Cartel de Sinaloa

El reconocido creador de contenido Camilo Ochoa, e hijo de uno de los fundadores de la cadena de restaurantes 'El Pollo Loco', en México, fue hallado muerto dentro de su vivienda el pasado sábado, 16 de agosto. De acuerdo con lo que dieron a conocer medios locales, los familiares del hombre, mejor conocido en redes sociales como 'El Alucín', encontraron su cuerpo con múltiples impactos de bala.

El hecho se registró en su residencia ubicada en Lomas de Cuernavaca, en el municipio de Temixco, del estado de Morelos en México. El hallazgo se dio sobre las 5:00 de la tarde en el baño de su casa. Versiones de algunos testigos indican que un hombre armado entró y tras atacarlo huyó en un vehículo blanco.



¿Quién era Camilo Ochoa?

Ochoa había ganado gran popularidad en la plataforma YouTube acumulando más de 340.000 seguidores. También se hizo muy conocido en otras redes sociales como TikTok e Instagram por analizar casos de crimen y hacer ciertas reflexiones. Sin embargo, su fama va más allá del internet, en su país era conocido como la oveja negra de los empresarios de 'El Pollo Loco' por sus vínculos con el narcotráfico.

En una entrevista a Univisión en el año 2023, Ochoa relató que creció en un hogar adinerado, su infancia estuvo llena de lujos y nunca le faltó nada. Cuando nació su familia ya tenía 85 franquicias en todo México. En su adolescencia visitaba la oficina de su padre, asistía a los restaurantes y ayudaba a partir pollos, asarlos y marinarlos. Incluso fue allí donde tuvo su primer empleo.

Más adelante logró ser el administrador de uno de los restaurantes y le iba bastante bien, pero la curiosidad lo llevó a explorar un oscuro camino. De empresario pasó a ser un miembro del Cartel de Sinaloa. En sus palabras, tras un encuentro cercano con la muerte cuando lo secuestraron y retuvieron por siete días, una curiosidad inexplicable comenzó a brotar en él.

“Me empieza a ir muy bien en el negocio, pero yo ya traía la inquietud de meterme a lo chueco. Le vendo el negocio a un hermano y de ahí me voy a Guadalajara. Ahí empieza mi carrera delictiva. No me metí al narcotráfico orillado porque estaba pasando hambre. No, nada de eso... Yo me meto al crimen organizado por adrenalina, después de un secuestro”, dijo al medio citado anteriormente.



Modificó su nombre para seguir con en los negocios ilícitos

En la entrevista señaló que dejó de llamarse Carlos Ochoa y empezó a usar el nombre Camilo en su lugar para que no ligaran por completo a su familia a los negocios que estaba haciendo. Empezó traficando cocaína en Sudamérica de forma independiente y luego de conocer a Dámaso López Núñez, alias ‘El Licenciado’, habría comenzado a formar parte del Cartel de Sinaloa.

Pasó algunos años trabajando para la organización hasta que en agosto de 2015 fue arrestado por posesión ilegal de armas, concretamente de una de uso exclusivo del ejército. No obstante, estar tras las rejas no detuvo sus operaciones. No fue hasta que su padre enfermó que decidió dejar sus actividades. "Al ver a mi padre fue un dolor muy grande. Y aparte que mis hijas también me lo reclamaron. Muchísimas cosas. Fue lo que hizo que ya de plano dejara el narcotráfico", relató.

Tras su salida de prisión en abril de 2022, se conoció su verdadero pasado familiar. El hombre empezó a crear contenido en redes sociales lejos del crimen organizado y le hablaba a sus seguidores para que no siguieran sus pasos.



Fiscalía está investigando su repentida muerte

Luego del presunto homicidio, La Fiscalía General del Estado de Morelos inició una investigación de la mano de las autoridades locales y federales para esclarecer los móviles detrás de su muerte y, asimismo, dar con los responsables. De momento no se oficializado ninguna captura.

