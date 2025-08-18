Príncipe noruego es acusado de cuatro violaciones: tiene un amplio historial de delitos

La Fiscalía de Noruega presentó este lunes cargos formales contra Marius Borg Hoiby, el hijo de la princesa Mette-Marit, por una serie de delitos graves que incluyen cuatro casos de violación y múltiples agresiones contra sus ex parejas. El anuncio fue dado por el fiscal Sturla Henriksbo en Oslo y ha causado una intensa atención mediática en el país.

El hoy acusado es fruto de una relación de Mette-Marit previa a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon. Es de recordar que a finales del mes de junio a Hoiby ya le habían sido imputados al menos 20 delitos, ahora la lista asciende a 32.

De acuerdo con lo que explicó el fiscal en una rueda de prensa, además de las agresiones y violaciones, se le acusa de varios actos de violencia contra otra ex pareja, daños a la propiedad, alteración del orden público y de haber filmado las partes intimas de varias mujeres sin su consentimiento. "Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas.", manifestó Henriksbo.



Pese a su vinculación con la familia real n se le tratará de forma distinta

El funcionario también resaltó que la conexión de Hoiby con la familia real de Noruega no afectará su proceso judicial y aseguró que será "tratado de la misma forma que si esos hechos fueran cometidos por otro". La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de hasta diez años de cárcel. Se espera que el juicio comience a mediados de enero del próximo año.



El joven no ha aceptado todos los delitos de los que se le acusa

Una investigación de la Policía indica que más de doce personas figuran como víctimas en el caso, entre ellas se encuentran varias ex parejas del joven de 28 años. Pese a la gravedad de las acusaciones, el hombre solo ha reconocido algunos de los delitos menores, concretamente actos de violencia contra una mujer y amenazas a un hombre. Los cargos por violaciones los ha negado.

Por otra parte, el príncipe noruego ha sido detenido en tres ocasiones desde agosto del año pasado, cuando fue retenido tras un altercado en el apartamento de una de sus ex novias. Poco tiempo después de la primera detención, y tras un registro en su vivienda en Skaugum, Hoiby admitió parcialmente las acusaciones y reconoció públicamente que tener problemas psiquiátricos y una seria adicción al alcohol y otras drogas.



¿Qué dice la familia real de las acusaciones hacia el príncipe?

Aunque Marius Borg Hoiby no tiene deberes oficiales con la Casa Real, mantiene una estrecha relación con el príncipe heredero Haakon y con los reyes Harald V y Sonia. La prensa internacional indica que el joven asiste regularmente a celebraciones familiares como los cumpleaños de sus hermanastros.

El caso ha colocado a la familia real en el ojo del huracán. Si bien la Casa Real se ha mostrado reacia a comentar sobre el asunto, el príncipe Haakon ha calificado las imputaciones de como hechos de gravedad. Por su parte, la princesa Mette-Marit admitió que el 2024 fue "muy duro" y que la familia buscó ayuda profesional para enfrentar la situación.

Angélica Yelithssa Morales C.

Con información de EFE

