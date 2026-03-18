Investigan muerte de colombiana en Perú: su cuerpo fue abandonado en una calle envuelto en sábanas

Una familia colombiana, originaria del Amazonas, atraviesa vive hoy una tragedia luego de la misteriosa muerte de Jennifer Cristina Rodríguez, una joven de 23 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una calle de Perú, a seis horas de distancia de su lugar de residencia. El hallazgo se produjo en condiciones calificadas como extrañas por sus familiares.



Según el relato de su madre, Inés Moreno, en Noticias Caracol, el cuerpo de la joven apareció frente a una droguería, envuelto en sábanas, con su cabeza reposando sobre una almohada y con botellas de agua caliente colocadas dentro de las telas que la cubrían.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Yo me enteré como a las 9:21 a.m. el sábado que apareció muerta", relató a este noticiero Moreno, quien aseguró que había hablado por última vez con su hija el lunes anterior al suceso.

Jennifer había migrado a Perú desde Colombia hace tres años luego de enamorarse de un hombre de ciudadanía peruana, una relación que su madre nunca aprobó. A través de conversaciones con sus hermanas, la familia supo que la joven era víctima de maltrato. Se denunció que su pareja la mantenía encerrada y no le proveía alimentos.



"Ella me decía: 'Mami, yo tengo que salir siempre a vender porque no tengo plata para la comida. Él no pone la comida'", recordó Inés Moreno, quien detalló que su hija sobrevivía vendiendo, por ejemplo, gelatinas en las calles. Hasta el momento, el compañero sentimental de la joven no ha establecido comunicación con la familia tras el fallecimiento.



La situación se torna aún más crítica debido a que Jennifer deja una hija de cuatro años de edad, quien se encuentra actualmente sola en Perú, ya que no es hija biológica de la pareja de la joven.

Publicidad

Inés Moreno se trasladó a Bogotá para buscar el apoyo de las autoridades colombianas, pero denuncia haber recibido respuestas negativas. "Su respuesta siempre era 'no sabemos', 'no podemos porque ella vivió en otro país, se murió en otro país'", afirmó la madre en conversación con Noticias Caracol.

Ante la falta de asistencia oficial, Moreno anunció su decisión de viajar por tierra hasta Perú para buscar respuestas por cuenta propia y reclamar el cuerpo de su hija, que este año habría cumplido 24 años.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL