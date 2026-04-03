¿Qué se sabe del avión de combate de Estados Unidos derribado en Irán y qué ha dicho Donald Trump?

Un avión de combate estadounidense fue derribado en Irán y las fuerzas de Estados Unidos han rescatado a uno de los tripulantes, informaron este viernes los principales medios estadounidenses después de que la prensa iraní difundió imágenes de los restos del aparato. Axios y CBS News, citando fuentes no identificadas, informaron que uno de los dos tripulantes del avión ya había sido rescatado por fuerzas especiales estadounidenses, pero que la búsqueda del segundo seguía en curso.



¿Qué se sabe del avión de combate?

Se desconoce el paradero exacto del avión de combate, aunque medios como el diario The Washington Post apuntan a que el incidente tuvo lugar al sur de Irán. Funcionarios de Estados Unidos y medios afines a Teherán informaron que Irán derribó el caza estadounidense. Es el primero desde que se inició este capítulo de la guerra en Oriente Medio.

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Según The New York Times y The Wall Street Journal, el avión era un caza F-15E, que lleva una tripulación compuesta por un piloto y un oficial de sistemas de armas en el asiento trasero. CNN también señaló que el análisis de lo que los medios iraníes afirmaron que eran fotos de los restos mostraba que se trataba de un F-15, y no de un caza furtivo F-35, como se aseguraba en algunos informes iraníes.

"Las fuerzas militares han lanzado una operación de búsqueda para encontrar al piloto del caza estadounidense que fue alcanzado hoy (este viernes) más temprano", indicó de su lado la agencia de prensa iraní Fars. Las autoridades iraníes instaron a la población a buscar al piloto o pilotos, y ofrecieron una recompensa por su captura. "Si capturan al o los pilotos enemigos vivos y los llevan a la policía y a las fuerzas armadas, recibirán una generosa recompensa", indicó la policía, según un mensaje leído en televisión.



Consultado por la AFP, el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) no respondió de inmediato sobre este incidente.



En Irán, una cadena local emitió imágenes de lo que, según afirmó, son los restos de un avión de combate estadounidense derribado en el centro del país.

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Irán está en guerra con Estados Unidos e Israel desde que esos dos países lanzaron una ofensiva militar el 28 de febrero, que le costó la vida al guía supremo iraní Alí Jamenei. Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Teherán, habían afirmado en marzo que un avión F-35 estadounidense había sido "golpeado y gravemente dañado en el cielo del centro de Irán", pero esta es la primera vez desde que empezó la guerra en la que los medios dan cuenta de un caza abatido.

Según un piloto de caza occidental entrevistado por la AFP, lo primero que hay que hacer en caso de eyección en territorio hostil "es esconderse e intentar avisar a sus camaradas". Para ello, los pilotos tienen un chaleco de combate con una baliza codificada radio-GPS que transmite su posición. Además, se pueden haber puesto en marcha "procedimientos para llegar a una zona preferente", según él.

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Este sería el cuarto F-15 atacado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques contra Irán el pasado 28 de febrero y tras la escalada de Teherán a países vecinos. Los otros tres ocurrieron en un incidente de fuego amigo en Kuwait al inicio de las hostilidades, pero los tripulantes pudieron ser rescatados.



¿Qué ha dicho Donald Trump?

Trump, por su parte, negó este viernes que el derribo del caza estadounidense por las fuerzas iraníes vaya a afectar las negociaciones con Teherán. "No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra", declaró Trump en una llamada telefónica con la cadena NBC News. El mandatario rechazó dar detalles sobre la misión de búsqueda y rescate que se está llevando a cabo en Irán.

El derribo en territorio iraní, en todo caso, supone un nuevo paso de la operación Furia Épica, como bautizó la Administración de Donald Trump al operativo conjunto contra Teherán, después de que, hace dos días, el mandatario prometiera atacarle "con dureza" durante las próximas dos o tres semanas. Trump ofreció un discurso a la nación este miércoles en el que, lejos de declarar el fin de la guerra, no concretó detalles de cómo se llevarán a cabo las, supuestas, últimas semanas de conflicto, ni de la apertura del estrecho de Ormuz.

Esta semana Trump ha intensificado sus amenazas contra Teherán. "El puente más grande de Irán se derrumba y ya nunca volverá a utilizarse — ¡Y esto es solo el principio! ¡Es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde y no quede nada de lo que aún podría ser un gran país!", escribió Trump este jueves. Esta serie de ataques se da luego de que el presidente estadounidense aseguró el miércoles que Washington completará sus objetivos militares en Irán en unas "dos o tres semanas" y amenazó al régimen iraní con golpes de "extrema dureza".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de AFP y EFE