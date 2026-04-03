Investigan hombre acusado del homicidio de su amante: ocultó restos en refrigerador de su vivienda

Un hombre vinculado a la Armada India fue arrestado tras ser acusado del homicidio de una mujer con quien, según las autoridades, mantenía una relación extramatrimonial. El caso, ocurrido en la ciudad de Visakhapatnam, salió a la luz luego de que el propio sospechoso se presentara ante la policía y confesara el crimen. De acuerdo con la información oficial, el acusado también habría desmembrado el cuerpo y almacenado parte de los restos en el congelador de su vivienda.



Según los reportes policiales, el hombre, identificado como Chintada Ravindra, de aproximadamente 30 años, trabajaba para la Armada India y residía en un apartamento alquilado en el barrio LV Nagar. La víctima fue identificada como Polipalli Mounika, de 31 años, residente en la colonia Sanjeevayya, en el área de Tatichetlapalem. Las autoridades indicaron que ambos mantenían una relación desde 2021, luego de conocerse a través de una aplicación de citas.

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El comisionado de policía de Vizag, Sankhabrata Bagchi, explicó que “La noche del 29 de marzo, el acusado la citó en su domicilio, donde discutieron y se sospecha que la asfixió”. Según la investigación preliminar, el hecho ocurrió mientras la esposa del sospechoso se encontraba fuera de la vivienda.

De acuerdo con los investigadores, tras la discusión el hombre habría asfixiado a la mujer. Posteriormente, según la confesión recogida por la policía, desmembró el cuerpo y guardó una parte en el refrigerador, mientras que otras secciones fueron introducidas en una maleta y ocultadas dentro del inmueble. También se informó que algunas partes habrían sido trasladadas a una zona apartada y quemadas.



Las autoridades señalaron que el acusado se presentó voluntariamente en la comisaría de Gajuwaka. Tras su detención, los agentes se desplazaron a la vivienda, donde recuperaron restos del cuerpo almacenados en el refrigerador y otros elementos relacionados con el caso. Asimismo, equipos policiales acudieron a un área boscosa donde encontraron restos parcialmente calcinados.



Según la versión del sospechoso, la discusión se originó por temas económicos y personales. La policía indicó que el acusado manifestó que la mujer le había exigido dinero y amenazado con revelar la relación a su esposa. Sin embargo, el padre de la víctima, Venugopal, rechazó esta versión. “Nunca dependió de nadie para su sustento económico. Mi hija jamás le contó a nadie que tenía pareja. Estábamos buscando a alguien adecuado para ella. Ravindra la engañó y la asesinó brutalmente porque temía perder su trabajo por su culpa”, afirmó.

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Las autoridades informaron que se conformó un equipo especial para recuperar el resto de los elementos y avanzar en la investigación. El proceso sigue en curso y las autoridades señalaron que la investigación busca esclarecer completamente los hechos, determinar responsabilidades y establecer las circunstancias exactas del homicidio. El caso ha generado conmoción local y continúa bajo seguimiento de los organismos competentes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co