La NASA explica el borde de luz alrededor de la Tierra vista desde la nave de Artemis II

Los cuatro astronautas del programa Artemis II encendieron el jueves 2 de abril el motor de su nave y abandonaron la órbita terrestre, donde estuvieron por casi un día, para encaminarse hacia la Luna, una hazaña que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) no realizaba hace más de medio siglo.



"La humanidad ha demostrado una vez más de lo que es capaz", dijo el astronauta canadiense Jeremy Hansen, quien se embarcó en este viaje junto a tres estadounidenses, poco después de que se realizara una de las maniobras más importantes de la misión a eso de las 23H49 GMT.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante casi seis minutos, la nave espacial Orion que los transporta generó el empuje necesario para salir de la órbita terrestre y ahora se aleja del planeta azul en dirección a su satélite natural. Hansen describió "una vista impresionante" desde sus ventanas. "Nada te prepara para la emoción que te invade" en ese momento, confesó posteriormente su compañera Christina Koch.

Esta fotografía, tomada desde la nave de Artemis II, se ve la división entre el día y la noche en la Tierra. NASA

Durante una entrevista en directo concedida por la tripulación a televisoras y difundida a través de la señal oficial de la NASA, describió una Tierra "iluminada como si fuera de día y bañada por el resplandor de la Luna". Con este potente impulso, Artemis II se convierte en la primera misión tripulada al satélite natural desde el fin del programa Apolo en 1972. La presencia humana en el espacio se había limitado, hasta entonces, a las inmediaciones de la Tierra, principalmente a la Estación Espacial Internacional (EEI).



Situada a más de 384.000 kilómetros de distancia, la Luna está 1.000 veces más lejos de la Tierra que la EEI, y tardarán entre tres y cuatro días en llegar a ella. La tripulación no posará la nave sino que orbitará el cuerpo celeste, pasando por detrás de su cara oculta el lunes antes de regresar al planeta el 10 de abril. Para minimizar los riesgos, los astronautas a bordo —los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen— realizaron una serie de pruebas cerca de la Tierra dentro de las 24 horas posteriores a su exitoso lanzamiento para garantizar la fiabilidad de su nave espacial, que nunca antes había transportado una tripulación.



La explicación de la NASA sobre el brillo alrededor de la Tierra

Antes del inicio de su trayecto hacia la Luna, los astronautas a bordo de la nave Orion de la misión Artemis II, tomaron varias fotografías desde la órbita de la Tierra. En varias de las fotografías se ve un brillo en uno de los bordes de nuestro planeta, la NASA explicó el fenómeno, empezando con que "incluso en la oscuridad, brillamos". En uno de las fotografías se puede "ver las luces eléctricas de la actividad humana. En la parte inferior derecha, la luz del sol ilumina el borde del planeta".



Ambas fotografías fueron tomadas por el astronauta Reid Wiseman con pocos minutos de diferencia. "La marcada diferencia se debe a la configuración de la cámara. En la primera, una velocidad de obturación más lenta permitió la entrada de mucha más luz de la Tierra, mientras que la velocidad de obturación más rápida en la segunda resalta el brillo nocturno de nuestro planeta", por lo que en la imagen donde la Tierra se ve más oscura, el brillo que ilumina el borde se hace más notorio. En otra fotografía, también tomada desde la cápsula Orión, se vela línea divisoria entre el día y la noche, conocida como el terminador. "Ya sea despiertos o soñando, todos estamos juntos en este planeta", aseguró la NASA.



Publicidad