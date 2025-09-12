En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Albania nombra la primera ministra generada con Inteligencia Artificial: así se verá y lo que hará

Albania nombra la primera ministra generada con Inteligencia Artificial: así se verá y lo que hará

La nueva funcionaria del gobierno albanés creada con la IA será la primera en el mundo de este tipo. Tiene el propósito de combatir la "corrupción". Estas serán sus funciones y así se ve.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 12, 2025 12:07 p. m.
'Diella', la IA que se convertirá en ministra en Albania para luchar contra la corrupción
'Diella', la IA que se convertirá en ministra en Albania para luchar contra la corrupción
AFP

