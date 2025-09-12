Albania nombra la primera ministra generada con Inteligencia Artificial: así se verá y lo que hará

Albania se convertirá en el primer país del mundo en entregar una cartera ministerial a una inteligencia artificial (IA) que gestionará el sistema de contrataciones públicas. Así lo anunció primer ministro albanés, el socialista Edi Rama, quien dijo este jueves 11 de septiembre que el nombramiento se da en un intento de luchar contra la corrupción.

El nombre de la funcionaria es Diella, que significa "sol" en albanés, según explicó el mandatario al presentar su nuevo gabinete en una reunión de su partido, que obtuvo una amplia victoria en las elecciones parlamentarias de mayo. El ministro asumió y recibió este viernes 12 de septiembre el mandato del Gobierno, tras el triunfo electoral.

"Diella es el primer miembro [del Gobierno] que no está físicamente presente, sino que ha sido creado virtualmente por la inteligencia artificial", afirmó Rama en su pronunciamiento público en el que afirmó que se trata de un paso "histórico" para convertir a Albania en un país "incorruptible".



Según el jefe de gobierno, la titular estará a cargo de todas las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública para garantizar que estén "100 % libres de corrupción" y que todos los fondos públicos sometidos a este procedimiento sean "perfectamente transparentes". Su deber será evaluar las licitaciones y tendrá derecho a "contratar talentos de todo el mundo", precisó.

Rama aclaró que la transferencia de competencias será gradual: las decisiones sobre adjudicaciones pasarán progresivamente de los ministerios a la plataforma digital dirigida por la IA, que evaluará cada oferta de manera automática y transparente.

Las contrataciones públicas han sido durante décadas una de las principales fuentes de corrupción en Albania, un país señalado en algunos estudios como centro de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y el contrabando de armas.

La Comisión Europea ha advertido en repetidas ocasiones de que la falta de transparencia en la administración es uno de los grandes obstáculos en el camino de Albania hacia la adhesión a la UE.



¿Cómo se ve la nueva ministra generada con IA? Sus funciones

'Diella' aparece representada como una mujer morena con un traje tradicional y desde enero se le conocía en el país como una asistente virtual impulsada por IA para ayudar a las personas a utilizar la plataforma oficial e-Albania, donde se pueden obtener documentos y diversos servicios.

Hasta ahora, ayudó a emitir 36.600 documentos digitales y prestó casi 1.000 servicios a través de la plataforma, de acuerdo a cifras oficiales. Se debe destacar, por ahora, que Rama, quien consiguió un cuarto mandato en las elecciones de mayo, presentó su nuevo gabinete a los legisladores.

Así se dio a conocer en un pronunciamiento público este 11 de septiembre en el que empezó con la decisión de quién asumiría Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con un nuevo nombre: Andis Salla, actual alcalde de Cerrik. De igual forma, entre las novedades, precisó que Besfort Lamallari, será el ministro de Justicia; Delina Ibrahimaj, ministra de Cultura e Innovación; Evis Sala, ministro de Salud y Bienestar Social; Sofian Jaupaj se convierte en ministro de Turismo y Mirela Kumbaro pasa a Educación. Y finalmente, reiteró el nombramiento de la primera miembro virtual del gabinete: 'Diella'.

Rama precisó que la transferencia de competencias será gradual AFP

Además de la creación del nuevo 'Ministerio Virtual de Inteligencia Artificial', Rama puntualizó que con la renovación parcial de su gabinete llegará Elisa Spiropali, que asumirá Exteriores mientras que Albana Koçiu se hará cargo de Interior.

Por lo pronto, habló que la lucha contra la corrupción, especialmente en la administración pública, es un criterio clave para la candidatura de Albania a la Unión Europea. El primer ministro albanés aspira a sumar a la nación balcánica de 2,8 millones de habitantes al bloque europeo para 2030.

Hasta el momento, el gobierno albanés no ha detallado qué tipo de supervisión humana existirá sobre Diella, ni si existe riesgo de que alguien pudiera manipular a este robot de IA.

*Con información de EFE y AFP

