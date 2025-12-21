EE. UU. incauta tercer buque petrolero cerca a las costas de Venezuela, según Reuters y Bloomberg

El Gobierno de Estados Unidos habría interceptado el tercer buque petrolero frente a las costas de Venezuela en aguas internacionales, el que sería el segundo este fin de semana, según información compartida por la agencia de noticias Reuters. La interceptación se habría dado este domingo 21 de diciembre, según dos funcionarios estadounidenses que se mantienen anónimos.

Los funcionarios no le especificaron a la agencia qué buque fue interceptado ni la ubicación específica de la operación. Sin embargo, el medio Blooomberg aseguró que se trata del buque petrolero Bella 1, que cuenta con bandera panameña y fue sancionado por Estados Unidos. El barco se dirigía a Venezuela para cargar petróleo cuando fue detenido. Los otros buques incautados por el gobierno estadounidense han sido el superpetrolero Centuries en la madrugada de ayer y el Skipper el pasado 10 de diciembre.



VIDEO | Momento en que Estados Unidos intercepta segundo barco petrolero frente a costa de Venezuela



La respuesta de EE. UU. ante incautación de buques

El presidente de Estados, Donald Trump, advirtió en días pasados que su Gobierno realizará un "bloqueo" a las embarcaciones con petróleo que entren o salgan de territorio venezolano. Sobre el buque incautado ayer, la Casa Blanca dijo que se trataba de un "buque de bandera falsa" que forma parte de la "flota fantasma" del país suramericano para burlar las sanciones y transportar crudo usado para financiar el régimen venezolano.



"El buque cisterna transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada. Se trataba de un buque con bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de (Nicolás) Maduro", escribió en X la portavoz de la Administración de Donald Trump, Anna Kelly.

Kelly respondió así a los reportes de medios como The New York Times que indican que el tanquero confiscado este sábado, nombrado Centuries y de bandera panameña, no forma parte de la lista de sancionados por EE. UU. y en cambio pertenece a una petrolera con sede en China que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático. Esa fue la segunda embarcación interceptada en el Caribe bajo las órdenes del presidente Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba. Poco después, el republicano impuso un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

El mandatario afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de EE. UU. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó un video de la acción, en la que participaron miembros de la Guardia Costera y las Fuerzas Armadas de ese país, que continuará "persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región", agregó en X.

