Donald Trump nombra enviado especial en Groenlandia para convertir territorio "en parte de EE. UU"

Dinamarca pidió al Gobierno de los Estados Unidos "respeto" por su integridad territorial tras el nombramiento de Jeff Landry como enviado especial a su territorio.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 22 de dic, 2025
Donald Trump nombra enviado especial en Groenlandia para convertir territorio "en parte de EE. UU"
Estados Unidos busca anexar a su territorio la isla -
AFP

