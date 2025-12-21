En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela dice que Irán le ofreció apoyo tras "robo de buques" de petróleo por Estados Unidos

Venezuela dice que Irán le ofreció apoyo tras "robo de buques" de petróleo por Estados Unidos

Irán es uno de los principales aliados internacionales del presidente Nicolás Maduro, quien denuncia un plan para derrocarlo desde Estados Unidos.

Por: AFP
Actualizado: 21 de dic, 2025
Comparta en:
Venezuela dice que Irán le ofreció apoyo tras "robo de buques" por Estados Unidos.
Venezuela dice que Irán le ofreció apoyo tras "robo de buques" por Estados Unidos.
AFP / Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad