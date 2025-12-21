Fuerte temblor de magnitud 5.2 sacude México la noche de este 21 de diciembre de 2025

La noche de este domingo 21 de diciembre, un temblor de magnitud 5.2 sacudió la región de Puerto Madero, en México, generando alerta entre la población y activando los protocolos de monitoreo sísmico en el país. El evento ocurrió a las 21:20 hora local (02:20 UTC del 22 de diciembre), según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la agencia estadounidense USGS.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 35 kilómetros, con coordenadas 14.35° de latitud y -93.20° de longitud, lo que lo ubica en la zona costera del Pacífico mexicano, cercana a la frontera con Guatemala. El sismo fue catalogado con el ID SGC2025zbvldw y confirmado de manera manual por los sistemas de monitoreo.



Epicentro de temblor en México el 21 de diciembre

De acuerdo con el informe preliminar, el epicentro se localizó en el área de Puerto Madero, una región que forma parte del estado de Chiapas, conocida por su actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas en el límite entre la placa de Cocos y la placa Norteamericana. Este tipo de movimientos son comunes en la zona, aunque la magnitud de 5.2 se considera moderada, suficiente para ser percibida por la población y generar preocupación.



La profundidad intermedia indica que el sismo no fue superficial, lo que reduce el riesgo de daños severos en comparación con eventos más cercanos a la superficie. Sin embargo, la percepción del movimiento fue clara en varias localidades del sur de México.



Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL