La colombiana Zulma Guzmán Castro, de 56 años, fue rescatada por las autoridades de Londres, Inglaterra, del río Támesis en días pasados. La mujer era buscada por las autoridades de Colombia por su posible participación en el homicidio de dos menores de edad de Bogotá. Las niñas fallecieron en abril pasado tras consumir unas frutas con chocolate contaminadas con talio, una sustancia tóxica.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Los medios británicos reportaron que sobre las 6:45 de la mañana del pasado martes 16 de diciembre la Policía recibió un reporte de una mujer que estaba en apuros en el puente Battersea que colinda con el famoso río. Tras rescatar a la mujer se confirmó su identidad y que contaba con una orden de captura y una circular roja de la Interpol.



A principios de este mes, tras conocerse la circular roja de la Interpol, se dio a conocer que Zulma Guzmán habría estado en otros países, como Brasil, España y el Reino Unido, luego de salir de Colombia. El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección de Asuntos Internacionales, elevaron una solicitud ante la Cancillería para que pida formalmente a las autoridades del Reino Unido que se adelante la captura con fines de extradición.



Lea: El error que cometió Zulma Guzmán y que habría delatado su ubicación en el Reino Unido



¿Dónde habría estado Zulma Guzmán, señalada de crimen con talio, antes de ser hallada en Reino Unido?

Información revelada por el diario argentino La Nación indica que Zulma Guzmán estuvo en Buenos Aires, la capital de Argentina, después de que ocurriera el crimen en Bogotá. La mujer se encontraba en ese país realizando una maestría, programa al fue admitida en diciembre del 2024, pero que inició el 14 de abril de este, ocho días después de que ocurriera la fatal intoxicación con talio en las dos menores de edad.

Publicidad

El 31 de agosto, según el medio citado, la mujer habría comunicado su decisión por escrito de abandonar el programa académico. La Dijin indicó el 10 de diciembre que se logró establecer que Zulma Guzmán había abordado un vuelo el 1 de octubre de 2025, en el aeropuerto internacional de Sao Paulo (Brasil) con destino a la ciudad de Madrid (España). Se supo que después arribó a la ciudad de Manchester (Reino Unido) el día 11 de noviembre y desde entonces se habría mantenido en territorio británico.

El 12 de diciembre, Interpol Colombia recibió información de 12 países diferentes sobre Guzmán Castro, que fortaleció la hipótesis de la permanencia de la mujer en el Reino Unido. Esto permitió orientar las actuaciones de las autoridades locales y que los investigadores, desde Bogotá, enviaran una solicitud de detención preventiva, además de los soportes entre ellas sus huellas dactilares. La colombiana fue detenida formalmente y presentada ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, dentro del proceso de extradición hacia la República de Colombia.

Publicidad

Lea: Nuevas pistas en caso talio: Zulma Guzmán habría hecho otros envíos de frambuesas ¿a quién?



¿Qué es el talio y cómo actúa? Peligroso químico que causó muerte de dos niñas en Bogotá

El talio es una sustancia particularmente difícil de rastrear y diagnosticar. Una de sus propiedades más peligrosas es que es inoloro e insaboro, lo que hace muy difícil percibir su presencia si es mezclado con alimentos. Su eliminación, incluso con tratamiento, puede tardar hasta 30 días.

“Todo depende de la dosis, de la concentración y de la vía de administración. El talio es muy liposoluble, eso quiere decir que es muy afín por el tejido graso. Y los seres humanos tenemos muchísimo tejido graso. Entonces, él va y se deposita, se pega en ese tejido graso y así se comienza a distribuir en el organismo”, afirmó el toxicólogo Camilo Uribe en Los Informantes.

La Fiscalía solicitó extradición de Zulma Guzmán desde Reino Unido, investigada por crimen con talio



Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/6Bnazl0mgR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 21, 2025