Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Alerta en Polonia: identifican restos de misil y siete drones rusos tras violación del espacio aéreo

Alerta en Polonia: identifican restos de misil y siete drones rusos tras violación del espacio aéreo

El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que invocará el artículo 4 del Tratado de la OTAN. Ni los drones, disparados durante un ataque ruso a Ucrania, ni su derribo causaron víctimas.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 10, 2025 06:11 a. m.
Drones en Polonia
Drones rusos en Polonia.
Archivo particular