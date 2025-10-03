En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
VENEZUELA - EE. UU.
B KING
VÍA AL LLANO
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ChatGPT sugiere estos números para jugar la Lotería de Medellín el 3 de octubre de 2025

ChatGPT sugiere estos números para jugar la Lotería de Medellín el 3 de octubre de 2025

En el sorteo del pasado 26 de septiembre un afortunado se llevó el premio de $16.000 millones de la Lotería de Medellín. La inteligencia artificial recomendó algunos números para apostar este viernes.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
ChatGPT sugiere estos números para jugar la Lotería de Medellín el 3 de octubre de 2025
ChatGPT sugiere estos números para jugar la Lotería de Medellín el 3 de octubre de 2025 -
Getty Images - Lotería de Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad