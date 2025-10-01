En vivo
Alias Pequeño J envía mensaje a familia de víctimas de masacre de tres jóvenes mujeres en Argentina

Tony Janzen Valverde es el narcotraficante peruano que, al parecer, dio la orden para asesinar a tres jóvenes argentinas, cuyos asesinatos habrían sido transmitidos por redes sociales.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 1 de oct, 2025
Alias Pequeño J envía mensaje a familia de víctimas de masacre de tres mujeres en Argentina
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J -
AFP / Redes sociales

