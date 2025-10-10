Aparecen primeros videos de fuerte explosión en fábrica de bombas de EE. UU: ¿qué se sabe?

Hay conmoción en Estados Unidos luego de que se presentara la fuerte explosión de una fábrica de bombas y municiones en el sur de Estados Unidos. Aunque por ahora se desconoce el total de personas muertes y heridas por este incidente, los videos que quedan tras esta lamentable tragedia se han hecho virales en redes sociales. ¿Qué se sabe hasta el momento sobre tal evento accidental?

Las autoridades de los Estados Unidos dieron a conocer que hasta el momento se registra una cifra cercana a los 19 desaparecidos y otro indeterminado número de personas muertas. En diferentes puntos de la zona, ubicados incluso a más de 100 kilómetros del punto del incidente, se reportó el estruendo y la intensa vibración tras este hecho.

Tennessee explosion UPDATES: At least 19 missing and one feared dead after blast

A massive blast has ripped through a building at Accurate Energetic Systems in Tennessee with reports that one person has died, 19 people are missing and many others are in hospital.… pic.twitter.com/3mptLR8wx4 — Chat News Hub (@chatnewshub) October 10, 2025

El primer reporte divulgado por la Oficina del Alguacil del Condado de Hickman dio a conocer que el establecimiento afectado pertenecía a la compañía Accurate Energetic Systems; este se ubicaba muy cerca de la ciudad Bucksnort, pero al estar en una zona de poca población no produjo daños adicionales de gran magnitud.



"Puedo decirles que ha habido víctimas mortales. No quiero dar una cifra... Lo que puedo decirles ahora mismo es que estamos buscando a 19 personas", declaró el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, en una rueda de prensa, según lo informó AFP.

Major explosion hit the Accurate Energetic Systems factory in Bucksnort, Tennessee.



The blast destroyed a building, was felt up to 20 miles away, and left 19 workers missing.



Several deaths and injuries have been confirmed.



AES makes explosives for military and industrial… pic.twitter.com/D2PzZBJ4Ru — Clash Report (@clashreport) October 10, 2025

¿Qué se sabe de los videos de la explosión?

Por ahora no se conocen los motivos o las circunstancias en las que se produjo el lamentable accidente, pero se sabe que este fuerte estallido se presentó a las 7:45, hora local, y produjo importantes afectaciones en un edificio entero. Hasta el momento, las autoridades acudieron al punto y se encuentran haciendo la respectiva evaluación de los hechos.



En videos que ya se han hecho virales en redes sociales, se logran identificar los daños provocados por esta explosión: principalmente, se identifican los restos de algunos automóviles que se encontraban en los alrededores de la fábrica y rastros de fuego que, pasadas varias horas desde que ocurrieron los hechos, no habían logrado apagarse.

Una espesa columna de humo también se levanta sobre la zona afectada y, como en escenas apocalípticas de cualquier película de terror, el panorama solo muestra escombros y poca actividad humana. Las autoridades se mantienen en la zona investigando las circunstancias de lo ocurrido para determinar qué pudo provocar tan lamentable hecho.

Acorde con información divulgada por la compañía en donde se presentó el incidente, en este lugar se fabricaban productos energéticos y demás insumos para la industria aeroespacial, de petróleo, de gas y de demolición.

