Fuerte explosión en fábrica de municiones en Estados Unidos deja varios muertos y desaparecidos

Varias personas fallecieron y otras permanecen desaparecidas tras una explosión registrada en una fábrica ubicada en Tennessee, Estados Unidos, según informaron las autoridades este viernes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los equipos de emergencia se desplazaron hasta Accurate Energetic Systems, empresa dedicada a la fabricación de explosivos, situada en Bucksnort, dentro del condado de Hickman. Las autoridades solicitaron a la población mantenerse alejada del área afectada.

Medios estadounidenses difundieron imágenes aéreas que mostraban escombros humeantes, vehículos calcinados y restos dispersos por todo el lugar de la explosión.



"Podemos confirmar que hubo una explosión en Accurate Energetic Systems en el área de Bucksnort (...). Los servicios de emergencia están actualmente en el lugar trabajando para abordar la situación", publicó en Facebook la Oficina del Sheriff.

Publicidad

La oficina del alcalde del condado de Hickman declaró a la AFP que, por el momento, no podía confirmar ninguna muerte ni establecer la causa del estallido.



Sin embargo, el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, informó sobre algunas muertes y señaló que varias personas se encontraban desaparecidas tras la "explosión de gran magnitud" que afectó a un edificio completo de las instalaciones: "Tenemos varias personas que están desaparecidas. Estamos intentando ser conscientes con las familias por esa situación. Tenemos algunas personas que, podemos confirmar, están muertas", expresó.

#LoÚltimo | Reportan explosión en planta de municiones en Tennessee, Estados Unidos. Esto es lo que se sabe.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/OqmPvnrBar — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 10, 2025

"Hay varias personas desaparecidas"

"En este momento tenemos a varias personas desaparecidas. Estamos tratando de ser considerados con las familias y con esa situación", indicó.

Publicidad

Davis añadió que las autoridades habían asegurado el área, aunque advirtió sobre la posibilidad de nuevas explosiones menores en los alrededores.

Accurate Energetic Systems, fundada en 1980, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada por AFP.

En su página de Facebook, la compañía afirma que produce "varias composiciones de alto poder explosivo y productos especializados" para el Departamento de Defensa, ahora denominado Departamento de Guerra, además de atender mercados industriales en Estados Unidos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

Publicidad

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP