Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Apuñalamiento masivo dentro de fábrica deja al menos 15 heridos; responsable portaba máscara de gas

Apuñalamiento masivo dentro de fábrica deja al menos 15 heridos; responsable portaba máscara de gas

El incidente aconteció en Japón y continúa siendo inspeccionado por las autoridades. Al parecer, un trabajador de unos 30 años ingresó a una fábrica de caucho, en donde procedió a llevar a cabo estos ataques indiscriminadamente.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 26 de dic, 2025
Escena de crimen
Imagen de referencia -
Colprensa

