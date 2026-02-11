¿Delcy Rodríguez irá a EE. UU.? Esto dijo tras reunión con secretario de Energía de Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este miércoles 11 de febrero con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en Caracas en la que establecieron una "asociación productiva a largo" plazo en materia energética.

Allí, la funcionaria habló sobre si hay planes de ir a la nación norteamericana, aunque la prioridad del encuentro con el enviado de Donald Trump fue el tema petrolero.



“Estamos vendiendo crudo venezolano a un precio mucho más alto”

El secretario de Energía de Estados Unidos dijo este miércoles que el embargo al petróleo venezolano "esencialmente terminó". El país suramericano ha tenido que recurrir al mercado negro para comercializar su petróleo, embargado por Washington desde 2019 durante el primer gobierno de Donald Trump.

Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero. Desde entonces, ha dado un vuelco su relación con Estados Unidos. Trump dice estar a cargo del país y controlar el negocio petrolero venezolano, al tiempo que autoriza con licencias ciertas operaciones que benefician principalmente a empresas estadounidenses. (Lea también: En Venezuela "no habrá elecciones en este periodo inmediato", dice presidente de Asamblea Nacional)



"La cuarentena al petróleo, obviamente ya esencialmente terminó", dijo el secretario Wright, en una reunión con periodistas, entre los cuales figuró la AFP. "Ahora estamos sacando crudo venezolano, vendiéndolo a un precio mucho más alto del que Venezuela lo vendía antes", explicó desde un hotel en Caracas.



El funcionario celebró los avances, pero aclaró que no existe un "cronograma" para poner fin a las sanciones. "Obviamente depende de los avances (...) No todo se hace en un día, no todo se hace en cinco semanas", dijo.

El gobierno de Delcy Rodríguez aprobó una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión extranjera y ofrece condiciones atractivas para las empresas estadounidenses, que según el gobierno de Trump están dispuestas a hacer inversiones en Venezuela.

Wright aclaró que otros países también estarán involucrados. "Son empresas estadounidenses, son empresas europeas (...) Creo que también tendremos una cantidad significativa de empresas sudamericanas", explicó.

Tras una reunión más temprano con Wright en el palacio presidencial de Miraflores, Rodríguez declaró que espera una "asociación productiva a largo tiempo" con Estados Unidos.

El encuentro cubrió una agenda que incluyó planes para impulsar un "aumento dramático" de la producción petrolera en el país caribeño. También plantearon proyectos mineros, eléctricos y gasíferos. "Nuestro objetivo es abrir globalmente el petróleo, el gas, la electricidad y otros sectores de la economía", afirmó el funcionario.

Wright considera esta nueva relación un "punto de inflexión" para Venezuela. "Creo que presenciaremos un giro absolutamente dramático en la trayectoria de esta nación", dijo.

Delcy Rodríguez dijo que se busca que la asociación entre Caracas y Washington "se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria".

Venezuela busca aumentar su producción de crudo un 18% en 2026 con la reforma a la ley petrolera. Logró en 2025 una cuota de producción de 1,2 millones de barriles de crudo, un hito tras alcanzar mínimos históricos en torno a 360.000 barriles en 2020, pero aún lejos de los 3 millones que extraía a inicios del siglo.

El país sudamericano cuenta con las mayores reservas probadas en hidrocarburos del planeta, de unos 303.000 millones de barriles.



Lo que dijo Delcy Rodríguez sobre Estados Unidos

Al ser consultada si viajará a Estados Unidos, se limitó a responder "en algún momento, me imagino". También respondió a los periodistas que en este momento tiene mucho trabajo en el país suramericano.

La declaración la hizo tras despedirse de Wright en el Palacio de Miraflores. (Lea también: Críticas al régimen venezolano por no publicar lista de excarcelados: "Justicia se ve lejana")

En enero pasado, un funcionario de la Casa Blanca aseguró que Delcy Rodríguez tiene previsto visitar Washington, sin detallar fechas o agenda. Este anuncio se produjo días después de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora de Venezuela María Corina Machado.

