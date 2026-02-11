En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
OMS se pronuncia tras tercera muerte por virus Nipah en 2026: "Se está haciendo seguimiento"

OMS se pronuncia tras tercera muerte por virus Nipah en 2026: "Se está haciendo seguimiento"

Dicha organización dio un parte de aliento al afirmar que, pese a tal fallecimiento, "de momento no ha habido nuevos casos, y los dos brotes no están relacionados".

Por: EFE
Actualizado: 11 de feb, 2026
Virus Nipah.
Virus Nipah.
Getty

Un tercer caso del letal virus Nipah, tras los dos confirmados recientemente en la India, se ha registrado en la vecina Bangladés, pero no hay relación directa entre ambos brotes, indicó este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. El riesgo de expansión del virus, en vigilancia debido a su alto índice de letalidad y a la inexistencia de vacunas y tratamientos específicos, se mantiene aún bajo en los dos países, aseguró Tedros en una rueda de prensa donde trató diversos temas sanitarios de actualidad.

"Se está haciendo seguimiento a unos 230 contactos, pero de momento no ha habido nuevos casos, y los dos brotes no están relacionados", insistió, aunque subrayó que los tres contagios se dieron en una zona fronteriza entre ambos países y con especies de fruta que se cree podrían ser reservas naturales del virus.

El caso en Bangladés fue reportado a la OMS el 3 de febrero, y corresponde a una mujer de unos 40 años ingresada el 28 de enero y que falleció ese mismo día. La paciente no había viajado recientemente pero había consumido savia de palma datilera cruda, según los expertos uno de los posibles vehículos de contagio de este virus, por el que han fallecido alrededor de un 70 % de los casos detectados en India y Bangladés desde el primer caso detectado en 1998.

La OMS señaló que Bangladés reporta pequeños brotes de la enfermedad otros años, y que tienden a ocurrir entre diciembre y abril, coincidiendo con la cosecha y consumo de savia de palma datilera.

AGENCIA EFE

