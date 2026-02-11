Ganador del Super Bowl murió en incendio en su casa

Días después del Super Bowl en el que el Bad Bunny hizo historia con su show en el entretiempo, el mundo de la NFL se sumerge en luto ante el trágico fallecimiento de uno de sus ganadores. Se trata de Barry WilburnBarry Wilburn, quien fue una figura prominente del fútbol americano profesional en la década de los 80 y murió a los 62 años.

Medios estadounidenses reportaron que Wilburn falleció durante un incendio que se presentó en su casa en Virginia, Estados Unidos.



¿Qué pasó en la casa del ganador del Super Bowl?

Informes del Departamento de Bomberos, los equipos de emergencia acudieron a la casa del exdeportista luego de recibir unas llamadas de emergencia en la mañana del lunes 9 de enero en las que reportaban una vivienda en llamas.

A pesar de los esfuerzos de los rescatistas por salvar a los residentes de la vivienda, las autoridades solo informaron que encontraron el cuerpo sin vida de Barry Wilburn dentro de la casa. De la misma forma, informaron que todavía no se han establecido las causas del incendio, las cuales todavía son parte de la investigación. Se ha dicho que no hay indicios de actividad criminal.



Wilburn es recordado por los fanáticos del fútbol americano por su brillante etapa con los Washington Redskins, especialmente por el papel crucial que jugó en la victoria del equipo para el Super Bowl XXII en 1988, cuando fue líder de la liga y derrotó a los Denver Broncos.



¿Qué pasó en el Super Bowl 2026?

Los Seattle Seahawks se impusieron frente a los New England Patriots con un sólido 13-29 en el Super Bowl LX del Levi's Stadium de Santa Clara para conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi luego de once años.



Fue el Super Bowl soñado por los Seahawks, ya que dominó de principio a fin con sus armas favoritas. Su defensa, apodada 'Dark Side', emuló las gestas de la 'Legion of Boom' campeona en 2014 ante los Denver Broncos y anuló por completo a Drake Maye y los Patriots.

Kenneth Walker arrasó por tierra y el pateador Jason Myers estuvo contundente con cinco de cinco en sus goles de campo. Myers rompió el récord de 'field goals' anotados en un Super Bowl y también el de puntos en una temporada (206) para unos Seahawks que culminaron un año sobresaliente.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / Con información de EFE

PERIODISTA DIGITAL