En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
SICARIATO GIMNASIO
NIÑA DETENIDA POR ICE
GENERAL URREGO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Ganador del Super Bowl murió en incendio en su casa

Ganador del Super Bowl murió en incendio en su casa

El cuerpo del exdeportista de 62 años fue hallado por el grupo de rescate que atendió el llamado de emergencia.

Por: María Paula González
Actualizado: 11 de feb, 2026
Comparta en:
Super Bowl
Foto: AFP

Días después del Super Bowl en el que el Bad Bunny hizo historia con su show en el entretiempo, el mundo de la NFL se sumerge en luto ante el trágico fallecimiento de uno de sus ganadores. Se trata de Barry WilburnBarry Wilburn, quien fue una figura prominente del fútbol americano profesional en la década de los 80 y murió a los 62 años.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Medios estadounidenses reportaron que Wilburn falleció durante un incendio que se presentó en su casa en Virginia, Estados Unidos.

¿Qué pasó en la casa del ganador del Super Bowl?

Informes del Departamento de Bomberos, los equipos de emergencia acudieron a la casa del exdeportista luego de recibir unas llamadas de emergencia en la mañana del lunes 9 de enero en las que reportaban una vivienda en llamas.

Últimas Noticias

  1. Kurt Cobain
    Foto: @off1cial_nirvana - Cuenta de fans
    MUNDO

    Nuevo informe forense revelaría que muerte de Kurt Cobain fue un homicidio

  2. Nancy Guthrie, mamá de presentadora Savannah Guthrie, habría sido secuestrada
    Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP - Autoridades de Estados Unidos
    MUNDO

    Liberan a único sospechoso por la desaparición de la madre de famosa presentadora Savannah Guthrie

A pesar de los esfuerzos de los rescatistas por salvar a los residentes de la vivienda, las autoridades solo informaron que encontraron el cuerpo sin vida de Barry Wilburn dentro de la casa. De la misma forma, informaron que todavía no se han establecido las causas del incendio, las cuales todavía son parte de la investigación. Se ha dicho que no hay indicios de actividad criminal.

Wilburn es recordado por los fanáticos del fútbol americano por su brillante etapa con los Washington Redskins, especialmente por el papel crucial que jugó en la victoria del equipo para el Super Bowl XXII en 1988, cuando fue líder de la liga y derrotó a los Denver Broncos.

¿Qué pasó en el Super Bowl 2026?

Los Seattle Seahawks se impusieron frente a los New England Patriots con un sólido 13-29 en el Super Bowl LX del Levi's Stadium de Santa Clara para conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi luego de once años.

Fue el Super Bowl soñado por los Seahawks, ya que dominó de principio a fin con sus armas favoritas. Su defensa, apodada 'Dark Side', emuló las gestas de la 'Legion of Boom' campeona en 2014 ante los Denver Broncos y anuló por completo a Drake Maye y los Patriots.

Publicidad

Kenneth Walker arrasó por tierra y el pateador Jason Myers estuvo contundente con cinco de cinco en sus goles de campo. Myers rompió el récord de 'field goals' anotados en un Super Bowl y también el de puntos en una temporada (206) para unos Seahawks que culminaron un año sobresaliente.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / Con información de EFE
PERIODISTA DIGITAL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Famosos muertos

Super Bowl

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad