Nuevo informe forense revelaría que muerte de Kurt Cobain fue un homicidio

La muerte de Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana, siempre es un tema recordado por los seguidores del músico, incluso después de más de 30 años de su deceso. Recientemente, el fallecimiento del intérprete vuelve a ser noticia internacional por una revelación que cambiaría todo lo que se cree al respecto.

Como se ha dicho a lo largo de las últimas tres décadas, Kurt Cobain murió en su casa en Seattle, Estados Unidos, el 5 de abril de 1994 luego de dispararse con su escopeta. El suicidio del artista de 27 años se confirmó por el equipo forense del condado en ese entonces y también por hallar en la vivienda una nota de despedida escrita por Cobain.

Sin embargo, en este 2026, un equipo no oficial de científicos forenses del sector privado estudió nuevamente el caso del cantante de Nirvana y ha revelado detalles que causan revuelo a nivel internacional. Según ellos, hay indicios de que la muerte de Kurt Cobain no fue un suicidio, sino un homicidio.



¿Por qué dicen que muerte de Kurt Cobain fue un homicidio?

Este nuevo equipo de forenses señaló que revisó la autopsia que se realizó al cuerpo de Kurt Cobain y los materiales de la escena del crimen para dar un nuevo y actualizado análisis sobre lo ocurrido. A este trabajo investigativo se sumó Brian Burnett, especialista que anteriormente ha trabajado en casos de sobredosis seguidas por traumatismos con arma de fuego.



Luego de este análisis, la investigadora independiente Michelle Wilkins dio a conocer al mundo los resultados a los que llegaron con esta nueva investigación. La mujer reveló al Daily Mail que luego de tres días analizando los detalles de la muerte de Cobain, hicieron nuevos hallazgos en la autopsia y encontraron indicios incompatibles con el resultado anterior que señalaba que fue una muerte instantánea por arma de fuego.



Brian Burnett declaró que: "Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto".



¿Cómo murió Kurt Cobain según este nuevo informe?

El nuevo informe forense revelado a la prensa internacional detalla 10 puntos de evidencia que, según su análisis, sugieren que Kurt Cobain fue confrontado por uno o más agresores que le habrían dado una sobredosis de heroína para incapacitarlo. Aseguran también que fue uno de esos supuestos agresores el que, después de incapacitar al cantante, le disparó en la cabeza. Finalmente, colocaron la escopeta en sus brazos y dejaron una nota de suicidio falsa cerca del cuerpo.

Wilkins indicó que en cuanto empezaron a revisar la autopsia identificaron puntos que les decían que "esta persona no murió rápidamente por un disparo". Agregó que el daño orgánico respondía a la falta de oxígeno. "La necrosis del cerebro y el hígado ocurre en una sobredosis. No ocurre en una muerte por arma de fuego".

Al respecto de esta nueva información sobre el frontman de Nirvana la Oficina del Médico Forense del Condado de King señaló que en el momento del hallazgo del cuerpo de Kurt Cobain su equipo "colaboró con la Policía local, realizó una autopsia completa y siguió todos sus procedimientos para determinar que la causa de la muerte fue un suicidio".

