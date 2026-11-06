Arranca juicio político contra Santiago Peña, presidente de Paraguay, tras su renuncia

El presidente paraguayo Santiago Peña enfrentará un juicio de destitución en el Senado por la crisis bancaria que congeló los depósitos de millones de clientes y que lo llevó a presentar su renuncia a su cargo en medio de las masivas protestas en su contra. Está previsto que el juicio político comience este viernes 6 de noviembre a las 10:00 de la mañana (hora Paraguay).

A pesar de su renuncia, el futuro del mandatario paraguayo quedó en manos del Congreso de ese país, el cual deberá resolver el juicio político en su contra, en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros. Cabe mencionar que Peña manifestó su intención de dejar la presidencia con la intención de evitar el juicio político, el cual podría dejarle sin fueros si se determina su responsabilidad en la caída del banco.

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¿Qué pasará con el juicio político contra Santiago Peña, presidente de Paraguay?

Peña anunció su renuncia después del mediodía del jueves luego de que su propio partido le retirara el apoyo en el Congreso. "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado", afirmó el mandatario en un video en su cuenta de X.



El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, "salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables". Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin el aval del Senado.



Poco después de la renuncia del mandatario, los diputados votaron por unanimidad iniciar un juicio político en su contra y rechazaron abrir otro contra el vicepresidente Pedro Alliana, de 52 años, a quien corresponde sucederlo. En otra sesión posterior, el pleno del Legislativo se levantó por falta de quórum sin pronunciarse sobre la suerte del mandatario.

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Pero el Congreso, por su parte, arrancó en la noche el juicio político contra el mandatario, quien anunció que se defenderá de las acusaciones. Con este panorama, Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, aunque su continuidad sigue dependiendo de la votación en el Senado.

Oficialmente, la acusación en el Senado contra Santiago Peña advierte un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias (paso de funcionarios del sector público al privado y viceversa), al aludir, entre otros, a las acciones de Peña en el Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank. El mandatario vendió sus acciones en marzo de 2025.

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En un comunicado, el Ministerio Público (Fiscalía) informó que un grupo de congresistas amplió una denuncia que había presentado en octubre de 2025 contra Peña para incorporar "hechos relativos» a la supervisión y el procedimiento de resolución de Ueno, la colocación de fondos públicos en esa entidad y los cuestionamientos en torno a la actuación de autoridades del Banco Central de Paraguay.



El inicio del pago a los ahorristas de Ueno bank

También hoy, el BCP comenzó a pagar las garantías de depósitos a los ahorristas de Ueno bank. En un comunicado, el emisor informó que los pagos, de hasta 10 millones de guaraníes o 1.565 dólares estadounidenses a la tasa de cambio de hoy, están destinados a un "primer grupo" de clientes que no tengan deudas con la entidad y cuentas en otros bancos para recibir sus fondos.

*con información de EFE y AFP