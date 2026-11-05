Quién es alias La Abuela, la guerrillera del Eln que habría sido abatida en operativo en Venezuela

Emilse Oviedo Sierra, alias La Abuela, una de las guerrilleras más sanguinarias del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y con una trayectoria de más de tres décadas de vida criminal, estaría entre los más de 20 muertos que dejó el bombardeo en el estado de Apure, en el caserío Buenavista del Meta del municipio Pedro Camejo, donde había a un campamento del grupo ilegal. El ataque fue ejecutado por drones del Comando Sur de Estados Unidos con el apoyo de la Fuerza Armada Bolivariana. (Lea también: Eln admite secuestro de la subteniente María Camila Pantoja)



Fuentes de inteligencia del Estado colombiano obtuvieron algunas comunicaciones internas del Eln en las que hablan de la muerte de dos altos mandos del comando central. En las llamadas aseguran que desde el ataque en Venezuela no tienen rastro de alias La Abuela y alias Gustavo Martínez.



¿Quién es la guerrillera presuntamente abatida?

Emilse Oviedo Sierra, alias La Abuela, La Cucha o Marta, es una de las cabecillas más sanguinarias del Eln. Es comandante del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez con fuerte presencia en el departamento del Chocó. Lleva más de 30 años en la guerrilla y tiene a su cargo a más de 900 integrantes. Desde Venezuela controla el narcotráfico y la minería ilegal en esa región.

En el bombardeo también habría caído Manuel Gustavo Martínez, quien hace parte de la dirección nacional del grupo criminal, al que se vinculó siendo joven, en la década de 1980. Fue delegado en la mesa de diálogos en el Gobierno de Juan Manuel Santos.

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Según la información extraída por la inteligencia colombiana, al momento del bombardeo se desarrollaba un encuentro de alto nivel de narcos del Eln en el estado de Apure y al que se habría convocado a civiles que estaban al servicio de la organización. Además, también se encontrarían narcotraficantes de los carteles mexicanos, un líder político y social colombiano y ciudadanos venezolanos. Según las autoridades, en el lugar donde fueron lanzados los ataques operaba un centro de acopio de cocaína de la guerrilla y había una pista aérea desde donde distribuían la droga en vuelos clandestinos hacia Centroamérica.



Inteligencia del Estado asegura que por lo menos tres avionetas y dos camionetas quedaron destruidas con el bombardeo en Venezuela, información que está siendo analizada por las agencias de inteligencia en Estados Unidos, Colombia y Venezuela para determinar la afectación a este grupo. Por ahora descartan que estuviera la principal cabecilla del Frente de Guerra Nororiental, alias Silvana Guerrero, pues según el reporte que al momento tienen las autoridades, conocido por Noticias Caracol, se encontraba en la región del Catatumbo. (Lea también: Informe de NYT habla de ataque letal entre Estados Unidos y Venezuela contra el Eln)



El Comando Sur de los Estados Unidos tuvo acceso a coordenadas muchos meses atrás. Un mes después de la captura de Nicolás Maduro, Noticias Caracol reveló documentos de otras de las coordenadas que tenía inteligencia del Comando Sur de los Estados Unidos, en los que se observaban al menos 10 zonas campamentarias y 10 pistas aéreas clandestinas en el estado de Zulia y de las que el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que enfrentarán para evitar que sigan delinquiendo con impunidad. Oficialmente ninguna autoridad en Venezuela ni en Estados Unidos se ha pronunciado.

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CON REPORTERÍA DE STEPHANIE VALENCIA

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL