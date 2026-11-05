Qué es Ueno Bank y qué relación tiene con la renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña

La renuncia del presidente Santiago Peña y la intervención de uno de los bancos más importantes de Paraguay hacen parte de la crisis financiera y política que empaña la actualidad del país latinoamericano. Una parte de los millones de clientes de Ueno Bank siguen protestando en las calles para exigir respuestas sobre sus ahorros y pensiones que confiaron a la entidad bancaria. La situación tomó un nuevo giro este 5 de noviembre cuando el presidente Santiago Peña anunció y presentó su renuncia. El Congreso aún no decide aceptarla, pero inicia un juicio política en su contra.



"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", declaró en un video difundido en la red social X.

El Senado de Paraguay comenzó este jueves, tras horas de incertidumbre luego de la renuncia del presidente Santiago Peña, a la que no se dio curso en el Congreso por falta de cuórum, un juicio político contra el gobernante por "mal desempeño de sus funciones", ante sus vínculos con el intervenido Ueno bank, que recibió durante su gestión millonarios recursos de entidades del Estado.

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¿Qué es Ueno Bank?

Ueno Bank es un banco privado de Paraguay que surgió a partir de una transformación de tres entidades bancarias ocurrida en 2024. Es controlado mayoritariamente por el Grupo Vázquez, conocido por ser uno de los más grandes a nivel empresarial e industrial. Federico Miguel Vázquez, el empresario que preside el grupo, ya se puso a disposición de las autoridades. De los 6,1 millones de habitantes del país, 2,9 millones de ellos son clientes de Ueno (según el mismo banco). Eso es como el 60 % de la población adulta de Paraguay. El Banco Central anunció este martes 3 de noviembre que el índice de solvencia cayó a menos del 50 % y ordenó la intervención. La decisión provocó el cierre total de los servicios de la banca: la aplicación y las tarjetas están congeladas por completo. Todo esto desató una ola de protestas.



¿Por qué el presidente de Paraguay renuncia tras la intervención del banco privado?

Santiago Peña, siendo aún jefe de Estado, fue incluido en la investigación penal que desarrolla la Fiscalía de Paraguay. Y es que varios congresistas presentaron una denuncia en octubre de 2025 en la que hay "hechos relativos" a la supervisión y el procedimiento de resolución de Ueno, la colocación de fondos públicos en esa entidad y los cuestionamientos en torno a la actuación de autoridades del Banco Central del Paraguay. Todo se resume en presuntas irregularidades que han sido denunciadas por la oposición.



¿Cuál es la relación de Santiago Peña con Ueno Bank?

Santiago Peña era accionista de Ueno Holding, integrado por Ueno Seguros, itti y el Grupo Vázquez. A inicios de 2025, el presidente dijo que había dejado de ser accionista. “Yo fui inversor, yo soy economista, me especialicé en Finanzas, hice una inversión hace seis años en la casa de Credi Centro, que se convirtió eventualmente en Ueno Holding, nunca fue el banco Ueno, yo no tengo ninguna vinculación con el banco Ueno", declaró.

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Carlos Carvallo fue nombrado presidente del Banco Central de Paraguay por Peña en 2023, cuando todavía era presidente ejecutivo de Ueno Bank (cargo que dejó al tomar el puesto). Los contradictores del Gobierno denunciaron en ese entonces que esto podía ser un conflicto de intereses. Cuando se conoció sobre la disolución de Ueno, Carvallo firmó su renuncia, pero dijo que continuaría al frente del Banco Central hasta que terminara la intervención de Ueno Bank.

Los expertos advierten que esta clase de vínculos podrían afectar la credibilidad de las instituciones, aunque no se demuestren irregularidades. Así lo explica el economista Orkun Saka a BBC: “La regulación depende de que la sociedad confíe en la imparcialidad de quien debe supervisar. Cuando el presidente del Banco Central dirigió anteriormente el banco que ahora le corresponde vigilar y el presidente del país fue socio empresarial de sus propietarios, esa confianza se rompe. En ese contexto, incluso si las decisiones fueron técnicamente correctas, será difícil que la gente crea que lo fueron”.

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¿Cuál es la importancia de Ueno Bank en asuntos de Estado?

Ueno Bank no solo tenía los ahorros de gran parte de la población adulta. También gestionaba dineros públicos, cuya cantidad ascendía a los 800 millones de dólares, entre ellos 380 millones que fueron invertidos por el fondo estatal de pensiones de Paraguay. Pero esto no solo refleja el golpe que esto significa para los bolsillos de la gente y sus pensiones. También trajo a colación presuntas irregularidades que dejan en el medio al presidente y su vínculo con el Grupo Vázquez. Además, Ueno empezó a manejar dineros de organismos públicos desde 2024, hasta llegar a tener parte de los fondos que corresponden a pensiones, jubilaciones y otros beneficios sociales.

Hoy la oposición paraguaya se refiere a esta crisis como “la estafa desde el poder político más grande de la era democrática". Mientras tanto, la Fiscalía anunció este jueves que incluirá al presidente Peña en las investigaciones de tres causas penales abiertas sobre el intervenido Ueno Bank y que involucran también a otros exfuncionarios de la gestión del exmandatario.

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A raíz del procedimiento de intervención, los fondos de miles de clientes —en su mayoría personas del común y entes del sector público— han quedado congelados en el extinto banco, pero también el patrocinio para equipos de fútbol local, la selección paraguaya y hasta de eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally. La Fiscalía investigará igualmente, como parte de otra denuncia presentada por un grupo de senadores, a Peña y al vicepresidente, Pedro Alliana; el exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos; así como a autoridades y exfuncionarios del Banco Central del Paraguay, del IPS y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). De igual forma, el ente investigador se refirió a una tercera denuncia interpuesta por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, sin que diera detalles de la misma.

María Paula Rodríguez Rozo

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Con información de EFE*