Papa León XIV visitará tres países de Latinoamérica: así será su recorrido del 6 al 17 de noviembre

El papa León XIV emprenderá este jueves 6 de noviembre un nuevo viaje internacional que lo llevará durante 11 días por Uruguay, Argentina y Perú. Será su primer recorrido por América Latina como pontífice y una oportunidad para regresar a Perú, país donde desarrolló parte importante de su trayectoria pastoral antes de asumir como obispo de Roma. La visita tendrá distintos momentos en cada país, de acuerdo con las características sociales y religiosas de las comunidades que reciban al pontífice.

Los encuentros estarán acompañados por celebraciones litúrgicas, reuniones con autoridades, actividades con jóvenes y espacios dedicados a comunidades vulnerables. El cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, señaló que uno de los principales mensajes que León XIV llevará durante la gira será la necesidad de "superar las fuertes polarizaciones sociales, y la primera misión de la Iglesia es dar testimonio de unidad, para ser levadura de paz, de diálogo y de concordia".



Uruguay: el primer destino del papa León XIV

La primera parada del viaje será Uruguay, país que se caracteriza por un alto nivel de secularización en comparación con otras naciones de América Latina. El lema elegido para esta etapa es "Os anuncio una gran alegría", una frase con la que la Iglesia busca presentar el mensaje del Evangelio en un contexto donde la religión católica "ya no ocupa el mismo lugar que tuvo en el pasado". Según explicó Parolin, el propósito de la visita no será "reclamar espacios perdidos, sino a proponer una buena noticia, que se ofrece, no se impone".

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La agenda también estará relacionada con las dificultades que enfrentan familias y jóvenes. Para la Iglesia, el encuentro con estos sectores será una oportunidad para hablar sobre esperanza y acompañamiento ante las situaciones que afectan su vida cotidiana. El viaje permitirá, además, que León XIV se reúna con representantes de la sociedad uruguaya y conozca de cerca las realidades de un país con una larga tradición de laicidad.



Argentina recibirá al sucesor del papa Francisco

Después de Uruguay, León XIV viajará a Argentina, donde uno de los elementos centrales será la memoria del papa Francisco, fallecido después de un pontificado marcado por su relación con América Latina. "Querrá rendirle homenaje y, de alguna manera, responder a una espera que los argentinos llevan en el corazón desde hace tiempo: la de acoger al Sucesor de Pedro, dado que el Papa Francisco, lamentablemente, no ha podido realizar una visita durante su pontificado".



El contexto económico y social del país será otro de los asuntos presentes durante la visita. El secretario de Estado del Vaticano explicó que el Papa buscará acompañar a las personas y comunidades que atraviesan dificultades, "señalando en el diálogo sincero y en la unidad el camino maestro para encontrar soluciones duraderas". El lema de la visita a Argentina será "Bienvenidos todos, vayan y anuncien", con el que se plantea una doble idea: la acogida y la participación de los fieles en la misión de la Iglesia.



Perú, el regreso a un país clave en la vida de León XIV

La tercera etapa será Perú, un país especialmente relacionado con la trayectoria de León XIV. Antes de ser elegido papa, Robert Francis Prevost desarrolló allí buena parte de su ministerio pastoral y fue obispo de Chiclayo. León XIV llegará ahora como obispo de Roma y sucesor de Pedro, por lo que el encuentro con las comunidades peruanas estará atravesado tanto por su historia personal como por su actual responsabilidad al frente de la Iglesia católica.



El pontífice ha hablado de la importancia que Perú tiene en su vida y de los aprendizajes que obtuvo durante los años que pasó junto a las comunidades locales, "por haber compartido allí alegrías y dificultades, por haber aprendido mucho de la fe de la gente sencilla y por haber experimentado la fuerza de una Iglesia que sabe perseverar incluso en medio de las pruebas".

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Dentro del recorrido por Perú se encuentra Pucallpa, en la Amazonía peruana, donde León XIV tendrá encuentros con misioneros, misioneras y representantes de pueblos amazónicos. La visita a esta región estará relacionada con la protección del medioambiente, la defensa de las comunidades y la situación de las poblaciones que viven en territorios afectados por la explotación de recursos y la degradación ambiental. El viaje retoma asuntos que ya fueron abordados durante el pontificado de Francisco, especialmente después del Sínodo sobre la Amazonía y de documentos como Laudato si’ y Querida Amazonia.

El viaje comenzará el 6 de noviembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes. Será el sexto viaje apostólico internacional de León XIV y su primera visita a América Latina como pontífice, en una gira en la que el Vaticano espera reforzar el diálogo con las comunidades locales y abordar asuntos como la unidad, la justicia social, la protección de la Amazonía y el acompañamiento a quienes enfrentan mayores dificultades.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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