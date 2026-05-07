Arrestan a empleados de crucero de Disney tras investigación por material inapropiado con menores

Las autoridades estadounidenses investigan a varios empleados vinculados a cruceros de Disney luego de una operación realizada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en San Diego, California, relacionada con presunto material de explotación sexual infantil.



De acuerdo con reportes divulgados por medios como Variety y 10 News, los agentes federales abordaron ocho cruceros atracados en el puerto entre el 23 y el 27 de abril, en medio de una investigación que terminó con la detención de 28 personas, entre ellas integrantes de tripulaciones.

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Uno de los barcos intervenidos por las autoridades habría sido un crucero de Disney, según informó posteriormente el diario The New York Post. Durante el operativo, algunos pasajeros observaron cómo varios empleados eran escoltados esposados fuera de las embarcaciones por agentes federales.

La CBP señaló en un comunicado, citado por los medios estadounidenses, que los detenidos eran en su mayoría miembros de la tripulación procedentes de distintos países.



“Tras abordar los buques e interrogar a 26 presuntos miembros de la tripulación procedentes de Filipinas, un presunto miembro de la tripulación procedente de Portugal y uno procedente de Indonesia, los agentes confirmaron que 27 de los 28 sujetos estaban implicados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de material sexualmente explícito infantil o pornografía infantil”, indicó la agencia.



Las autoridades añadieron que las personas detenidas están siendo devueltas a sus países de ciudadanía mientras avanza el proceso correspondiente.



¿Qué dijo Disney?

Tras conocerse el caso, Disney Cruise Line emitió una declaración, conocida por la revista Variety, en la que aseguró mantener una política estricta frente a este tipo de conductas y confirmó su cooperación con la investigación federal.

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“Tenemos una política de tolerancia cero ante este tipo de comportamiento y cooperamos plenamente con las autoridades”, declaró un portavoz de Disney Cruise Line a Variety.

La compañía también aclaró que no todos los detenidos pertenecían directamente a la línea de cruceros de Disney.

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“Si bien la mayoría de estas personas no pertenecían a nuestra línea de cruceros, quienes sí lo eran ya no trabajan para la compañía”, añadió el vocero.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de los detenidos ni mayores detalles sobre cómo se desarrolló la investigación que permitió detectar el presunto material ilícito.



Pasajeros presenciaron las detenciones

De acuerdo con los reportes de los medios locales, el operativo llamó la atención de algunos pasajeros que se encontraban a bordo de las embarcaciones durante la intervención de los agentes federales.

Según reportó 10 News, un pasajero del Disney Magic grabó un video en el que se observa a oficiales escoltando a varios empleados fuera del barco.

Dharmi Mehta, quien se encontraba en la embarcación, relató al medio local que inicialmente no comprendieron qué estaba ocurriendo.

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“No fue hasta que dieron la vuelta que se pudo leer la parte de atrás donde dice Aduanas y Fronteras, pero aún así decía, ya sabes, policía u oficial”, comentó el pasajero.

Las imágenes del procedimiento comenzaron a circular luego de que se conociera el alcance de la investigación federal y el número de personas involucradas.

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Today, DISNEY CRUISE SHIP SCANDAL EXPLODES: 28 Crew Members Busted for Child Sex Abuse Material!



Feds arrest 28 workers from five cruise ships — including Disney’s Magic in San Diego — in a huge child porn crackdown. Passengers watched in shock as the perverts were hauled off.… pic.twitter.com/Cocig2GIQb — AshleY (@Aku_700) May 7, 2026

Uno de los barcos mencionados en los reportes es el Disney Wonder, crucero que opera rutas frecuentes hacia destinos en México desde la bahía de San Diego.

La intervención de la CBP se realizó mientras varias embarcaciones permanecían atracadas en el puerto californiano. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, el operativo formó parte de acciones enfocadas en combatir delitos relacionados con explotación sexual infantil y tráfico de material ilegal.

Hasta ahora no se ha informado si habrá nuevos arrestos o imputaciones adicionales derivadas del caso.

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El hecho ha generado atención en Estados Unidos debido a la presencia de empleados vinculados a cruceros turísticos con presencia de menores de edad. El hecho ha generado indignación en redes sociales, "a mí me resultaría inquietante que mis hijos estuvieran cerca de depredadores sexuales sin saberlo", dijo un usuario en X.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co