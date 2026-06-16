Así es Uzbekistán, cuyo seleccionado debutará en el Mundial 2026 contra la Selección Colombia

El Estadio Ciudad de México, también conocido como el Estadio Azteca, se prepara para un encuentro que significa el debut de la Selección de Uzbekistán en una Copa del Mundo, enfrentando a la Selección Colombia. Este país de Asia Central, que para muchos era un enigma, llega a la cita mundialista no solo con promesas deportivas, sino con un respaldo económico y cultural que ha sorprendido a los analistas internacionales.



¿En dónde está Uzbekistán?

María Teresa Aya, analista de Noticias Caracol, explicó la ubicación estratégica y la particular geografía de este país: "Uzbekistán está en el corazón de lo que llamamos Asia Central, que está conformada por países que están más o menos al norte de Afganistán, de Irán, ahí está Uzbekistán, están los istanes como Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Son cinco los istanes. Uzbekistán está en la mitad totalmente rodeado, no solo los otros istanes, sino que tiene como un doble ruedo de países. Está muy lejos del mar, está el mar Caspio ahí cerca, pero está muy lejos de cualquier costa. A pesar de eso es un país con un PIB impresionante, un crecimiento de más del 7%, y un país que tiene una historia absolutamente milenaria".



Economía en Uzbekistán

A pesar de no tener salida al mar, su economía es una de las más dinámicas de la región. Con una población de 38 millones de personas, Uzbekistán mantiene un desempleo inferior al 5% y una inflación controlada. Su riqueza proviene principalmente de los recursos naturales.

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María Teresa Aya destacó que los uzbekos "son grandes productores de oro, el séptimo en el mundo en producción de oro, y toda la producción es absolutamente legal. También tienen cobre, uranio, que es muy importante para muchos desarrollos y es un país que le gusta comercio pertenece a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y tiene muchos socios importantes como podríamos decir China y Rusia. Trató, desde la caída de la Unión Soviética (es independiente desde el 91), y lleva tratando desde ese momento de ser reconocido como el heredero que son".

Esa herencia a la que se refiere la analista es la de la legendaria Ruta de la Seda. Ciudades como Samarcanda, Bucara y Khiva son testimonios vivos de un pasado donde Uzbekistán era el centro del mundo cultural y comercial. Samarcanda, en particular, fue un polo de conocimiento donde se construyó el primer gran observatorio de estrellas en 1420.



Sobre esta relevancia histórica, María Teresa Aya comentó que "Samarcanda se desarrolló realmente como la ciudad más importante del mundo, casi durante el medioevo. Lo que pasa es que nosotros conocemos la historia de Europa, del occidente. Hablamos de París, de Madrid, de Londres, de las guerras en Europa, pero ellos son muy importantes”.



¿Qué religión predomina en Uzbekistán?

Sobre la religión que predomina en Uzbekistán, la analista dijo que los uzbekos “son islámicos en su gran mayoría y descendientes de los mongoles de Gengis Kan, quien fue que construyó estas ciudades".



El éxito futbolístico que los trae al Mundial 2026 no es coincidencia, sino el resultado de una inversión estatal profunda en educación y deporte que comenzó hace más de dos décadas. Según la analista, "desde el año 2000 llevan jugándose todos los partidos habidos y por haber, tratando de clasificarse; se les convirtió un sueño tratar de clasificar a una Copa Mundo e invirtieron muchísimo en escuelas deportivas, al mejor estilo de la Unión Soviética, que fomentaba el deporte, ellos lo han hecho en una democracia, invirtiendo muchísimo en mantener su cultura sus tradiciones, el comercio, pero mucho en la educación de la mano del deporte".



El fútbol se hace un espacio en un país dominado por el kurash

Aunque su deporte nacional es el kurash (una forma de lucha libre), el fútbol ha capturado a la juventud, convirtiéndolos en el primer país de Asia Central en clasificar a un Mundial. Así, Colombia no solo enfrentará a un equipo debutante, sino a una nación que busca redescubrir su identidad ante el mundo.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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