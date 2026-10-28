Pasajeros relatan momentos de pánico en choque de trenes en España: "Aparecí en otro vagón"

España vive una de las peores emergencias ferroviarias de los últimos años tras el choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en la mañana de este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo. El accidente se registró cerca de la localidad de Urda, en la línea que conecta Madrid con Andalucía, y ha dejado al menos 30 fallecidos y decenas de heridos, según el balance preliminar divulgado por las autoridades y reportado por EL PAÍS.

La magnitud del siniestro ha movilizado a cientos de efectivos de emergencia y ha provocado la interrupción del tráfico ferroviario en una de las rutas más importantes del país, mientras continúan las labores de rescate e identificación de víctimas.



¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la información publicada por EL PAÍS, el siniestro ocurrió poco antes de las 9:00 de la mañana cuando un tren AVE de Renfe impactó a un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la vía. El choque se produjo a la altura del kilómetro 118 de la línea Madrid-Andalucía, a unos 130 kilómetros de la capital española.

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Las primeras hipótesis conocidas apuntan a un posible rebase de señal. Según las informaciones iniciales citadas por el diario español, el AVE habría sobrepasado una señal que ordenaba detener la marcha. Asimismo, se investiga la actuación del centro de control ferroviario, en medio de las pesquisas para establecer las causas exactas de la tragedia. En los dos trenes viajaban 544 personas. El convoy de Iryo transportaba 147 pasajeros, mientras que el AVE llevaba 397 ocupantes, según datos suministrados por autoridades regionales y recogidos por el periódico.



Vagones descarrilados y caída por un terraplén

Las imágenes difundidas desde la zona muestran la violencia del impacto. Según EL PAÍS, al menos tres vagones del tren de Iryo y uno del AVE terminaron fuera de los rieles. Algunos de estos coches ferroviarios cayeron por un terraplén tras la colisión. Los equipos de rescate han trabajado durante horas para acceder a las estructuras afectadas y atender a los pasajeros atrapados. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó que decenas de personas resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, y advirtió que el número de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las operaciones en el lugar del accidente.



Los testimonios de quienes sobrevivieron al choque de trenes

Mientras continúan las labores de emergencia, comienzan a conocerse los relatos de algunos de los pasajeros que lograron sobrevivir. Uno de ellos describió el momento del impacto con palabras que reflejan la fuerza de la colisión: “He aparecido en el vagón de delante. Ha sido un frenazo tremendo”.



Otro pasajero consultado por EL PAÍS resumió la tragedia en una frase breve pero contundente: “Es terrible, inenarrable”. A estos testimonios se suman los de familiares que llegaron a los puntos habilitados para recibir información sobre los viajeros. Uno de ellos relató que pudo comunicarse con un sobreviviente poco después del accidente: “Me ha dicho que no sabe cómo está vivo”. El diario también describió escenas de gran angustia en los alrededores del puesto de mando instalado cerca de la zona cero, donde familiares aguardaban noticias mientras autobuses evacuaban a heridos hacia centros asistenciales.



Emergencia nacional y suspensión del tráfico ferroviario

La gravedad del accidente llevó al despliegue de numerosos recursos de emergencia. Se habilitaron centros de atención para familiares en Madrid y Sevilla, además de líneas telefónicas para facilitar la localización de pasajeros y el acceso a información oficial. Asimismo, el Gobierno español activó diferentes mecanismos de respuesta para apoyar las labores de rescate e investigación. Entre las medidas adoptadas se encuentra la interrupción de la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía, una de las principales conexiones de alta velocidad del país.



Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades trabajan para esclarecer qué provocó la colisión entre ambos trenes y determinar las responsabilidades correspondientes. Entretanto, España permanece conmocionada por una tragedia ferroviaria que ya figura entre las más graves registradas en los últimos años y cuyos efectos aún continúan desarrollándose conforme avanzan las tareas de rescate y verificación de víctimas.

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ÁNGELA URREA PARRA

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