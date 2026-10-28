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EN VIVO | Choque de trenes en España: autoridades confirman al menos 64 muertos

La tragedia ferroviaria se produjo en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Andalucía, donde dos trenes colisionaron por causas que son investigadas por las autoridades.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Choque de trenes en España: autoridades confirman al menos 64 muertos
Choque de trenes en España: autoridades confirman al menos 64 muertos -
AFP

Al menos 64 personas han muerto en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron a EFE fuentes oficiales. Las mismas indicaron que los bomberos están terminando los trabajos para recuperar los cadáveres y, por el momento, se desconoce cuántos heridos puede haber.

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El siniestro ocurrió cerca de la estación de la población de Urda entre un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo, dijeron a EFE fuentes del Gobierno de la región de Castilla-La Mancha. El tren Iryo, que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, chocó con el Ave, que llevaba 397, y varios de los vagones cayeron por un barranco.

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