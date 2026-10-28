“Sientes que acá se ha terminado todo”: sobreviviente relató el choque de trenes en España

El fuerte impacto, el temor a que el tren volcara y las imágenes de los vagones destrozados quedaron en la memoria de Miguel Ángel Pérez, uno de los sobrevivientes del accidente ferroviario ocurrido en España. En entrevista con Noticias Caracol, el hombre contó cómo vivió los segundos del choque, la evacuación y la atención que recibieron los pasajeros.



“Esa sensación es la que te dice, bueno, pues aquí se ha terminado todo. Ya piensas en tu familia, en tus amigos... Horrible, horrible”, recordó Pérez al describir el momento en que el tren en el que viajaba chocó contra otro convoy.

El sobreviviente viajaba desde Madrid hacia Sevilla para participar en la grabación de un programa de televisión junto con compañeros de trabajo. Según explicó, se encontraba en el vagón número uno, que en esa ocasión era el último del tren que embistió al otro.



¿Cómo vivió momento?

Pérez relató que el impacto fue repentino y de gran intensidad. “Pues como algo con lo que chocas a 200 kilómetros por hora en seco, o sea, se nota de un frenazo gigantesco y como si chocaras con una montaña”, explicó durante la entrevista.

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Después del golpe, los pasajeros sintieron cómo el tren comenzaba a salirse de la vía y a dar saltos. Durante aproximadamente diez segundos, según su relato, no dimensionaron por completo lo que estaba ocurriendo.



“Estábamos con los ojos bien abiertos para saber si volcábamos del todo”, contó. Según dijo, varios pasajeros comentaban que, si el vagón se volteaba por completo, probablemente no lograrían sobrevivir.



El hombre también recordó que, antes del accidente, el tren había permanecido detenido durante unos 15 minutos. De acuerdo con su testimonio, les informaron que había una “sobrecarga en la vía”. Después de esa pausa, el convoy retomó la marcha y, minutos más tarde, se produjo el choque. Pérez aclaró que desconoce qué ocurrió en el otro tren o qué comunicaciones hubo entre los operadores.



Rompieron ventanas para salir del tren

Tras el impacto, la primera reacción de los pasajeros fue comprobar si estaban bien y ayudar a quienes tenían golpes o heridas. En medio de la confusión, algunos comenzaron a buscar la manera de abandonar el vagón.

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Los pasajeros intentaron abrir las puertas y romper las ventanas con patadas y martillos. También forzaron algunas salidas, pues, según Pérez, los mecanismos no siempre respondían cuando presionaban los botones.

Una vez fuera del tren, se encontraron con una escena que describió como estremecedora. Desde su posición pudo observar varios vagones del otro convoy completamente destrozados y restos de la estructura esparcidos en la zona.

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“Es cuando ves que efectivamente estamos vivos de milagro, porque íbamos en el último vagón”, señaló.

Pérez también relató que había pasajeros atrapados en sus asientos y personas que pedían ayuda para salir. Aunque él y sus compañeros sufrieron golpes y magulladuras, consideró que las personas que viajaban en los vagones más afectados necesitaban atención prioritaria.

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Pérez estimó que los primeros vehículos de la Guardia Civil llegaron unos 15 minutos después del accidente. Posteriormente, observó la llegada de ambulancias y un helicóptero que sobrevoló el lugar.

El sobreviviente fue trasladado después a un centro clínico cerca de Madrid para una revisión médica. Explicó que la valoración era necesaria para determinar si presentaba lesiones de mayor gravedad.

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Sin embargo, además de las consecuencias físicas, reconoció que la experiencia tendrá un impacto emocional. “Es una experiencia que te marca”, afirmó al hablar de lo ocurrido y del sufrimiento que presenció entre otros pasajeros.

También señaló que una de las preguntas más difíciles de afrontar será por qué ocurrió el accidente.

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el accidente de “absolutamente inverosímil” y se refirió a un posible fallo en los sistemas de seguridad de la vía, así como a la reanudación de la marcha antes de que se hubiera resuelto el problema.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que la investigación llegaría hasta el final y que, si hubo negligencias, se conocerían. Además, declaró que España estaba de luto y anunció tres días de luto oficial.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co