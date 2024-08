Así se vivieron las protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro en el mundo

Los venezolanos se volcaron este 3 de agosto de 2024 a las calles en América y España para denunciar el fraude que consideran ocurrió en las elecciones del pasado 28 de julio cuando, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente Nicolás Maduro se impuso con el 51,95 % de los votos frente al candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, que alcanzó el 43,18 %.

Estados Unidos

Bajo el abrasador calor de la tarde, decenas de personas en contra del gobierno venezolano se reunieron afuera de la Casa Blanca, en Washington, para apoyar a la oposición.

"Todos vamos por lo mismo, por la caída del régimen... No permitan desanimarse, no permitan perder el optimismo. Venezuela no estaba listo para esto y este es nuestro momento; tenemos un liderazgo único. Tenemos un pueblo venezolano que se hartó y nosotros, aquí, en la comodidad, no nos queda otra que apoyarlo", comentó eufórica una de las asistentes a las concentraciones.

Gestos similares se dieron en la ciudad de Miami, donde miles de venezolanos se reunieron para condenar lo que consideran un "fraude masivo" encabezado por el gobierno de Nicolás Maduro.

Una de las primeras en tomar la palabra fue María Teresa Morín, del Comando con VZLA, quien recordó a los presos políticos venezolanos, "incluso a mis compañeros, algunos detenidos, otros asilados en la Embajada argentina en Caracas, que ahora protege Brasil".

En Estados Unidos hay unos 750.000 venezolanos, de los cuales el 60 % está en el sur de Florida, según datos oficiales.

11 am #3Agos 2024 venezolanos en the White House and apoyo a los valientes venezolanos que cuidaron los votos y que luchan pacíficamente por la paz, libertad, la verdad y la democracia en Venezuela @EdmundoGU @MariaCorinaYA @VPITV pic.twitter.com/ofSS5iDdlw — Linda Suarez 🇻🇪 🇺🇸 (@linda0863) August 3, 2024

España

Una concentración convocada por la oposición venezolana en España reclamó este sábado en Madrid que no cese la presión internacional hasta que Maduro reconozca que el ganador de las elecciones es González Urrutia.

La céntrica Puerta del Sol de la capital de España congregó a una multitud con banderas venezolanas y numerosas pancartas en las que se leía: “No se puede ignorar a tanta gente que pide un cambio”, “nadie dijo que sería fácil”, “libertad para todos los presos políticos”, “la lucha no ha terminado”, “SOS, intervención ya”, “muchos queremos volver a casa”, “no más represión, no más muertes”, “Maduro perdió, tenemos las actas”, “Edmundo presidente con mayoría aplastante” y “fraude”.

Antonio Ledezma, excalde de Caracas, en declaraciones a EFE, denunció que “mercenarios” enviados desde Nicaragua o Cuba apoyan “la represión” del Gobierno venezolano “contra su pueblo”.

Ledezma, exiliado en Madrid, se preguntó si la comunidad internacional “permitirá que un pueblo inocente, pacífico, que aceptó el reto de ir a elecciones, sea masacrado por un dictador como Maduro”.

Perú

Decenas de venezolanos que viven en Perú se reúnen frente a la embajada de su país en la capital, Lima, después de que se ratificara la disputada victoria electoral del presidente Nicolás Maduro, y un número creciente de naciones reconocieran a su rival opositor como el verdadero ganador. "Estamos cansados", dice un manifestante.

Los venezolanos en 📍 Perú 🇵🇪 dijeron presente en la Asamblea Ciudadana en respaldo a los más de 7 millones de personas que votaron por una Venezuela libre.#GanóVzla pic.twitter.com/PHAT7weY6J — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) August 3, 2024

