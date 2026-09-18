Donald Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Estados Unidos: ¿cuándo será el encuentro?

La Casa Blanca informó este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el próximo martes en Nueva York con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en lo que será el primer encuentro oficial entre ambos mandatarios.

La reunión tendrá lugar en el marco de la Asamblea General de la ONU y marcará el cierre de la agenda de Trump durante su visita a la ciudad. Ese mismo día, el mandatario estadounidense intervendrá ante el pleno del organismo internacional y sostendrá encuentros con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, además de varios líderes de los países del golfo Pérsico.



De acuerdo con la información entregada por la Casa Blanca en una rueda de prensa telefónica, Trump también participará en una recepción con líderes internacionales antes de reunirse con Rodríguez y regresar posteriormente a Washington.

El encuentro representará la primera cita entre un presidente de Estados Unidos y un gobernante venezolano en más de una década. El antecedente más reciente se remonta a 2015, cuando Barack Obama y Nicolás Maduro coincidieron brevemente durante la Cumbre de las Américas realizada en Panamá.



#LOÚLTIMO | El presidente Donald Trump se reunirá con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estos son los detalles



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La posibilidad de esta reunión había sido mencionada por Trump el pasado domingo ante medios de comunicación. Posteriormente, el portal Axios reveló que ambos gobiernos avanzaban en los detalles finales para concretar el encuentro.



La relación de Trump con Delcy Rodríguez

Desde la captura y salida del poder de Nicolás Maduro en enero de este año, la administración Trump ha respaldado al gobierno encabezado por Rodríguez, quien hasta entonces ocupaba la vicepresidencia. Además, Washington restableció las relaciones diplomáticas con Caracas, suspendidas desde 2019.

Uno de los principales gestos de acercamiento entre ambos países fue el reciente anuncio de un acuerdo energético que permitiría a Estados Unidos acceder al control de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.

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Sin embargo, el pacto ha generado cuestionamientos entre distintos sectores, que consideran que el interés de Washington se concentra principalmente en el petróleo y no en promover una transición democrática en Venezuela.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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