Conductor la dejó en la autopista y murió atropellada: ordenan a Uber pagar millonaria indemnización

El caso de Emily Normandin-Parker, una joven que perdió la vida en el sur de California tras ser dejada a su suerte en plena autopista por un conductor de la plataforma Uber, ha concluido con un histórico y contundente fallo para las empresas de transporte por aplicación. Tras un proceso de arbitraje civil, la compañía Uber ha sido ordenada a pagar una indemnización de 40 millones de dólares a la familia de la víctima, determinando que la empresa comparte responsabilidad legal en la cadena de negligencias que derivó en la tragedia.



El fallo fue dictado por el juez retirado Richard A. Stone, quien resolvió el litigio iniciado por la familia de Normandin-Parker y su amiga Luna Moore. La resolución establece el pago de 20 millones de dólares para cada uno de los padres de la joven fallecida, Carol Normandin y Ken Parker, así como una compensación de 300.000 dólares a Luna Moore.



La noche del suceso: un trayecto que terminó en tragedia

Los trágicos hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2023, cuando Emily Normandin-Parker y su amiga Luna Moore solicitaron un servicio de transporte mediante la aplicación de Uber para regresar a casa tras haber estado en un bar del condado de Orange, cerca de la ciudad de Los Ángeles. El vehículo asignado era conducido por Vu Tran y ambas jóvenes se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento de abordar. Durante el transcurso del viaje por la vía rápida, la situación dentro del carro se complicó cuando Luna Moore comenzó a vomitar en el interior del vehículo.

Ante esta eventualidad, en lugar de continuar la marcha hacia un lugar seguro, el conductor Vu Tran decidió detener el vehículo en una zona de seguridad o acotamiento ubicada directamente sobre la autopista, cerca de una salida. En ese punto se desató una acalorada discusión entre el chofer y las pasajeras, mientras el automóvil permanecía detenido a la orilla de la transitada autopista, Moore comenzó a discutir con Tran por el pago de la tarifa de limpieza del vehículo debido a los daños causados en el interior.

Fue en medio de esa disputa que ocurrió el desenlace fatal. Dado su elevado nivel de embriaguez y la tensión generada dentro del carro, Emily Normandin-Parker bajó del vehículo y se adentró en la vía sin percatarse completamente del peligro debido a su estado. La joven caminó por la autopista, donde fue atropellada mortalmente por otro vehículo. El conductor, testigo de lo ocurrido, en lugar de prestar auxilio a las jóvenes, las dejó abandonadas en un entorno de extremo peligro. De hecho, la conducta posterior del conductor Vu Tran resultó reveladora según las pruebas presentadas en el proceso legal.



Los datos registrados por el sistema de posicionamiento global (GPS) del automóvil demostraron que Tran condujo muy cerca del cuerpo de Normandin-Parker antes de tomar la siguiente salida de la autopista. Acto seguido, el conductor procedió a comunicarse con Uber para reclamar el cobro de la tarifa de limpieza sin informar o alertar sobre el incidente con su pasajera.



Ante la trágica pérdida de Emily y el peligro al que fueron expuestas, los padres de la víctima —Carol Normandin y Ken Parker— junto con Luna Moore, interpusieron una demanda civil responsabilizando formalmente tanto al conductor Vu Tran como a la corporación Uber. Durante el proceso arbitral, Uber intentó eximirse de responsabilidad legal en la muerte de la joven, justificándose en una medida electoral que permite a las plataformas digitales clasificar a sus conductores como contratistas independientes y no como empleados de la corporación.

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A pesar de los alegatos presentados por la representación de la compañía, el juez Richard A. Stone determinó categóricamente que Uber también tenía responsabilidad legal en el caso, al igual que el conductor Tran. El togado fundamentó la condena a Uber basándose en tres factores jurídicos y fácticos clave: Abandono en un lugar inseguro e ilegal, existencia de alternativas seguras y conocimiento de la vulnerabilidad de las pasajeras. Al ponderar estos elementos, el juez concluyó que la empresa no puede desligarse de la obligación de seguridad hacia los usuarios expuestos por sus conductores a situaciones de peligro mortal.

*con información de EFE

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co