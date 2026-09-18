Policía descubrió a pareja que guardó el cadáver de su bebé en la nevera por cuatro años

Un operativo rutinario por impago de alquiler en el barrio de Kypseli, en Atenas, Grecia, terminó derivando en el descubrimiento de una escena estremecedora por parte de las fuerzas policiales. Al ingresar en la vivienda denunciada por su propietario, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un bebé que llevaba fallecido desde el año 2022 y que había sido conservado bajo refrigeración constante durante años.



El caso que ha conmocionado al mundo tiene una investigación abierta para esclarecer los hechos de lo que sería un trágico homicidio de un bebé de apenas ocho meses de edad, sino también de la travesía que llevaron a cabo sus padres para trasladar el cadáver de congelador en congelador a lo largo de más de diez mudanzas por distintas.

¿Cómo se dio el hallazgo?

La intervención de la Policía se dio a petición del propietario del inmueble, quien solicitó auxilio para efectuar la evacuación del piso debido a que los inquilinos no habían abonado las mensualidades del alquiler. Durante la inspección del inmueble, los agentes localizaron el cuerpo del bebé colocado dentro de un contenedor de cristal, envuelto a su vez en una bolsa térmica o hielera y oculto en el interior de una maleta.

En la propiedad se encontraban seis personas: la ciudadana alemana Natascha G., de 38 años, y el griego Vassileios S., de 43, acompañados por sus otros tres hijos de 12, 9 y una joven de 15 años que se encontraba embarazada, al igual que la propia madre. También un hombre de nacionalidad afgana, de 26 años, quien declaró ser la pareja sentimental de la adolescente.



Durante el registro, los investigadores decomisaron juguetes sexuales y una cámara de vídeo conectada a un ordenador. Además, los análisis médicos efectuados posteriormente a los menores determinaron que tanto el niño de nueve años como la adolescente de quince padecían infecciones de transmisión sexual.



Al verse descubiertos, los padres ofrecieron en un primer momento una explicación señalando que el bebé falleció por causas biológicas. Declararon ante los agentes que su bebé lloraba incansablemente de forma continua y que, tras esos episodios de llanto, falleció de manera natural; sin embargo, a medida que el caso avanzó, la versión de la pareja dio un giro radical. Se estableció que el bebé fue víctima de un ataque directo con arma blanca y que sufrió diez puñaladas mortales.

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Después de esto, los padres cambiaron la versión y señalaron que las heridas fatales fueron infligidas por una tercera persona perteneciente al círculo familiar extendido, librándose ellos de la autoría directa según su testimonio. Se confirmó que el bebé llevaba muerto desde 2022 y que la pareja había vivido con los restos congelados durante años, su defensa determinó que los padres cambiaban de alojamiento cada cuatro o cinco meses, contratando las viviendas a través de la plataforma Airbnb.

En cada mudanza sacaban el cuerpo del bebé del congelador y lo introducían en el electrodoméstico de la nueva residencia para evitar la descomposición del cadáver.



¿Qué se sabe sobre los padres?

Tras el hallazgo del cadáver el pasado 30 de agosto, la Policía de Atenas procedió al arresto inmediato de Natascha G. y Vassileios S.. En la actualidad, ambos progenitores se encuentran ingresados en prisión preventiva en Grecia mientras concluyen las investigaciones instruidas por la fiscalía. Las autoridades que investigan el caso señalaron que Natascha G., figuraba dada de baja del registro en Alemania desde 2012 sin comunicar un nuevo domicilio, habiéndose instalado en Grecia con sus otros tres hijos. Por su parte, Vassileios S. se mantuvo empadronado en Hamburgo hasta el año 2024.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co