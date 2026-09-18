Logro histórico: médicos separan con éxito a gemelas de dos años que nacieron unidas por el cráneo

El mundo de la medicina está celebrando un nuevo hito con el que lograron mejorar la calidad de vida de dos gemelas de dos años que nacieron unidas de la cabeza. Luego de una difícil intervención quirúrgica de más de 24 horas, los galenos lograron separarlas para que, desde ahora, aprendan a llevar una vida de manera independiente.



Esta es la historia de las gemelas

Hiyab y Wuhbto son dos hermanas gemelas de origen etíope que actualmente tienen dos años de edad. Las pequeñas nacieron afectadas por una extraña condición médica denominada craneópago, un defecto congénito en el cual dos gemelos nacen unidos por el cráneo y la parte superior de la cabeza.

En marzo de 2025, cuando apenas tenían un año, las niñas fueron trasladadas desde África hasta Estados Unidos para iniciar un largo proceso de preparación clínica para su separación y celebraron su segundo cumpleaños en marzo de 2026, pocas semanas después de lograr la hazaña quirúrgica que cambió sus vidas.

Este logro fue posible gracias a una compleja red internacional de asistencia compuesta por organizaciones como World Pediatrics, Ethiopian Airlines, Ronald McDonald House Charities y centros de atención especializada. Entre estas entidades, World Pediatrics asumió la tutela, los consentimientos legales y la logística internacional para que las menores pudieran recibir una atención médica especializada cuya escala no estaba disponible en su país de origen.



¿Dónde se realizó la cirugía y cuánto duró el procedimiento?

La épica intervención que logró separar a las hermanas tuvo lugar en el SSM Health Cardinal Glennon Children's Hospital, un prestigioso centro médico pediátrico ubicado en la ciudad de San Luis, Misuri, en Estados Unidos, entre el 24 y el 25 de febrero de 2026. El procedimiento quirúrgico de alta complejidad se extendió por más de 24 horas consecutiva, alcanzando cerca de 25 horas de trabajo ininterrumpido en el quirófano.



La planificación tomó casi un año entero, en el que el equipo multidisciplinario del hospital —que involucró a más de 60 profesionales clínicos, entre neurocirujanos pediátricos, cirujanos plásticos, anestesiólogos y personal de cuidados intensivos— requirió de múltiples pruebas avanzadas, como tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, angiogramas y la creación de modelos impresos en 3D del cráneo de las nenas para ensayar cada movimiento quirúrgico.



Según detalló el neurocirujano Dr. Phillipe Mercier, uno de los retos neuroquirúrgicos más complejos consistió en la separación de las grandes venas compartidas entre ambas niñas, una labor titánica que requirió de aproximadamente cinco operaciones preliminares antes de la intervención final.



¿Cómo están ahora las gemelas?

Cumplidos seis meses desde la histórica separación, Hiyab y Wuhbto se encuentran en una etapa crucial de recuperación y desarrollo de su vida independiente. Actualmente, las pequeñas están ingresadas en el Ranken Jordan Pediatric Bridge Hospital, situado en Maryland Heights, Misuri, donde reciben cuidados intensivos de rehabilitación multidisciplinaria.

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El proceso terapéutico actual busca que las niñas aprendan por primera vez en su vida a realizar actividades de manera individual y autónoma, capacidades que les resultaban imposibles mientras permanecían unidas físicamente. Entre los avances cotidianos que muestran las hermanas se encuentra la práctica de sentarse erguidas, alimentarse por sí mismas, hablar, socializar y jugar tanto con otros niños como entre ellas.

De acuerdo con registros médicos de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. y StatPearls, la incidencia de siameses unidos por la cabeza es extremadamente baja, ocurriendo en aproximadamente uno de cada 50.000 a 100.000 nacimientos vivos. En la historia de la medicina moderna, solo existen 69 casos bien documentados de gemelos craneópagos, y en todo el mundo se han llevado a cabo apenas 62 intentos de separación quirúrgica.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co