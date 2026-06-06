Madonna lanza su nuevo álbum ‘Confessions II’ con un concierto sorpresa en Times Square

En un evento que paralizó el centro de Manhattan, Madonna, la Reina del Pop, reapareció la noche del 4 de junio para ofrecer una presentación gratuita e inesperada en Times Square. Este espectáculo sorpresa sirvió como plataforma para el lanzamiento oficial de su nuevo proyecto discográfico titulado ‘Confessions II’, marcando además el inicio de las festividades del Mes del Orgullo LGBTQ+ a nivel global.

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Un espectáculo relámpago en el corazón de Manhattan

La convocatoria para el evento se gestionó con apenas minutos de antelación a través de las redes sociales de la artista y una campaña estratégica en conjunto con la aplicación de citas Grindr. “Madonna actuará en Times Square dentro de 30 minutos”, fue el mensaje que movilizó a cientos de seguidores hacia el emblemático lugar.



Según medios estadounidenses, la presentación tuvo una duración aproximada de 15 minutos y fue transmitida en vivo para usuarios de la plataforma, la cual modificó su identidad visual al color rosa en sintonía con la imagen del nuevo álbum.



La cantante de 67 años apareció en el balcón de una de las pantallas gigantes de la plaza, acompañada por sus bailarines. Durante el show, Madonna interpretó I Feel So Free, seguida de Bring Your Love, una colaboración con la cantante Sabrina Carpenter. Además de las nuevas piezas, el repertorio incluyó clásicos de su carrera como Get Together y Hung Up, este último perteneciente al álbum original de 2005.

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'Confessions II': El regreso a Warner y a las 'pistas de baile'

El nuevo trabajo discográfico, cuyo nombre completo es 'Confessions On a Dance Floor. Part II', tiene fijada su fecha de publicación oficial para el próximo 3 de julio. Este lanzamiento representa un hito en la trayectoria de la artista, ya que marca su regreso al sello Warner Music tras un periodo de colaboración con Interscope que incluyó álbumes como 'MDNA' (2012), 'Rebel Heart' (2015) y 'Madame X' (2019), empresa de la que se desvinculó en 2020.

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En un comunicado recogido por medios estadounidenses, Madonna señaló que cuando empezó a trabajar con Stuart Price en este disco, su manifiesto era la celebración y aceptación de todos los cuerpos. El álbum no solo simboliza el retorno a su casa disquera original, sino un regreso deliberado a la música de ‘pista de baile’.

La relación de la cantante con Warner incluye gran parte de su discografía histórica, desde su debut homónimo en 1983 hasta 'Hard Candy' en 2008, pasando por éxitos mundiales como 'Like A Virgin', 'True Blue' y 'Ray of Light'.

La visión artística de Madonna y su legado en el pop

"Debemos bailar, celebrar y orar con nuestros cuerpos. Son prácticas que hemos llevado a cabo durante miles de años; son, en realidad, prácticas espirituales. Al fin y al cabo, la pista de baile es un espacio ritualístico. Es un lugar donde conectas con tus heridas, con tu fragilidad. Rapear es un arte. Se trata de superar tus límites y conectar con una comunidad de personas afines", agregó la cantante.

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La estrategia de promoción de 'Confessions II' incluyó una limpieza total de su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen borrosa acompañada del verso 'Time goes by so slowly…', referencia directa a su éxito Hung Up. Posteriormente, se reveló la que sería la portada del disco: una fotografía de la artista cubierta por un velo fucsia con el texto 'Madonna' y 'Confessions II' sobrepuesto.

Con este lanzamiento, Madonna apuesta por consolidar su permanencia como una de las figuras más influyentes de la música mundial, casi veinte años después de Confessions. La artista volverá a estar en el centro de la escena global el próximo 19 de julio, cuando comparta escenario con Shakira y BTS durante la final del Mundial de 2026 en Nueva York, que estrenará por primera vez un espectáculo de medio tiempo.