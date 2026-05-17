Atropellamiento masivo en Módena, Italia: una de las personas heridas perdió las piernas

Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, tras ser atropelladas por un vehículo que circulaba a gran velocidad por el centro de Módena, en el norte de Italia. El conductor, que intentó huir, pudo ser detenido.

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Según las primeras reconstrucciones, el coche, que circulaba a gran velocidad por las calles del centro de la ciudad, atropelló a varios peatones en Largo Porta Bologna y luego se estrelló contra el escaparate de una tienda, colisionando frontalmente con una mujer.

El jubilado Walter Botorsi dijo que se evitó por poco una tragedia aún mayor. "Si el coche hubiera seguido avanzando hacia el centro, podría haber matado a mucha gente", declaró el hombre de 76 años a la AFP.



Una de las ruedas del coche se bloqueó al subirse a la acera, provocando que se estrellara contra el escaparate de una tienda. Si hubiera seguido avanzando, el coche habría pasado por debajo de unas galerías comerciales abarrotadas y habría "matado a alguien o causado lesiones aún más graves", expresó Botorsi, mirando al cielo. “Todavía estoy en estado de shock”, aseguró el hombre, que vio pasar el coche “a gran velocidad”.



No había ninguna barrera que impidiera el acceso de los coches a la calle semipeatonal por donde también circulan los autobuses.



¿Qué se sabe del conductor que causó el atropellamiento?

El conductor es Salim El Koudri, un italiano de 31 años de ascendencia marroquí, licenciado en economía nacido en 1995 y desconocido para la policía. Nació en Seriatem en provincia de Bérgamo (norte), pero reside en la provincia de Módena. No tiene antecedentes penales.

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Sufrió un episodio de "trastorno psicológico" en 2022, según declaró a los periodistas la prefecta municipal Fabrizia Triolo. "Había recibido tratamiento en un centro de salud mental por trastornos esquizoides, pero le perdimos la pista después de ese período inicial de observación en un centro de atención", añadió, y no estaba bajo la influencia de "sustancias psicotrópicas".

Su domicilio cerca de Módena ha sido registrado, pero fuentes citadas en los medios italianos afirman que la investigación no ha mostrado hasta el momento ningún indicio de radicalización por parte del hombre.

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"Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave", afirmó en las redes sociales el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, quien acudió al lugar de los hechos inmediatamente después del suceso. (Lea también: Robo de película en banco de Italia: máscaras de actores, cerca de 30 rehenes y un escape insólito)



Estado de los heridos en Módena

El departamento de sanidad de la localidad informó que los heridos son ochos: cinco mujeres y tres hombres. En el hospital de Baggiovara ingresaron en estado grave dos mujeres de 53 y 69 años y menos grave un hombre de 69, mientras que al Hospital Maggiore de Bolonia llegaron en condiciones críticas una mujer de 55 años y otro hombre, también grave, de 52.

Mientras que otras tres personas de 27, 71 y 47 años están ingresadas pero sus condiciones no son graves.

La mujer de 55 se encuentra en estado crítico y le tuvieron que amputar ambas piernas, según informaron las autoridades. "Quedó aplastada contra el escaparate", dijo el alcalde de Módena.

La persona que detuvo al conductor explicó que le persiguió con otras cuatro o cinco personas y que después de desaparecer tras unos coches reapareció con un cuchillo en la mano y le atacó causándole algunas heridas, ninguna de gravedad.

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Testigos excluyen que se trate de un accidente y apuntan a un gesto voluntario, ya que el vehículo iba a más de 100 kilómetros por hora.

Algunos políticos de extrema derecha aprovecharon el incidente como justificación para endurecer aún más los controles sobre inmigración, a pesar de que el presunto autor es ciudadano italiano. Pero el alcalde de centroizquierda de la ciudad, Massimo Mezzetti, señaló que dos ciudadanos egipcios habían ayudado a detener al conductor armado con un cuchillo cuando intentó huir.

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En la concentración del domingo en la plaza principal de la ciudad, les dijo a los presentes: "Combatimos los miedos permaneciendo unidos".

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP