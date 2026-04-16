Robo de película en banco de Italia: máscaras de actores, cerca de 30 rehenes y un escape insólito

Las autoridades italianas buscan a un grupo de ladrones fugado tras asaltar una sucursal bancaria en la ciudad de Nápoles y atrincherarse con unos treinta rehenes, que fueron rápidamente liberados por los agentes policiales. El robo tuvo lugar en una sucursal del banco 'Crédit Agricole' del barrio napolitano del Vomero, el más prestigioso de la ciudad italiana.



Los ladrones, cuyo número aún se desconoce, accedieron al banco con máscaras de actores y se atrincheraron en su interior con unos 30 rehenes entre trabajadores y clientes, según confirmó la Delegación del Gobierno en Nápoles. Sin embargo, todas las personas fueron rápidamente liberadas sanas y salvas por la Unidad de Intervención Especial de los Carabineros, que es la policía militarizada de esa región de Italia.



¿Qué se sabe del robo a banco en Italia?

Tras la salida de los rehenes, los agentes accedieron a la oficina para buscar a los criminales, aunque no han dado con ellos. Algunos medios como Napoli Today avanzan que han escapado a través de un agujero que da a las alcantarillas de la zona, como si de una película se tratara.



La policía científica está tomando muestras en la sucursal del banco y en un vehículo aparcado a su puerta. La zona ha sido acordonada ante la presencia de numerosos curiosos y vecinos, que siguen las pesquisas y el rastro en torno al banco. Los ladrones entraron al banco sobre las 11:30 a. m. "Gracias a la rápida respuesta, todos los rehenes fueron liberados poco después de la 1:30 p. m., sin heridas graves", dijo el prefecto de Nápoles, Michele di Bari, en un comunicado.

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Tres asaltantes enmascarados, uno de ellos "seguramente armado", entraron en la sucursal del banco para cometer el robo. La policía rompió las ventanas para entrar al banco, según imágenes de los medios locales. "Los ladrones se llevaron el contenido de decenas de cajas de seguridad", concluyó el uniformado.

Los asaltantes escaparon por un túnel que conducía a las alcantarillas, explicó la fuente policial. Al preguntársele cuánto valían los artículos robados, respondió: "Solo los clientes saben lo que había en esas cajas". Unos 40 agentes de policía, algunos con perros rastreadores, registraban la zona en busca de los ladrones, mientras que la policía forense tomaba huellas dactilares en el lugar, según la fuente.

