Video | Dos aviones de combate en Estados Unidos se chocan un durante espectáculo aéreo

Dos aviones de combate de Estados Unidos colisionaron este domingo en la base aérea de Mountain Home, en el estado de Idaho, durante un espectáculo aéreo, en un incidente que no dejó víctimas mortales.



En una publicación en Facebook, la base reportó el incidente ocurrido durante el espectáculo "Gunfighter Skies", celebrado a dos millas (unos tres kilómetros) al noroeste de sus instalaciones, y señaló que los equipos de emergencia acudieron al lugar.

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"Hay una investigación en curso y se divulgarán más detalles a medida que se tenga más información", añadió el mensaje.



¿Qué pasó con los tripulantes de los aviones de combate que chocaron?

De acuerdo con un comunicado difundido por la base, en las aeronaves viajaban cuatro tripulantes, quienes se eyectaron "con éxito" y están siendo evaluados por personal médico.

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que ambas aeronaves chocan en el aire y caen al suelo, generando una gran nube de humo, mientras los ocupantes descienden en paracaídas.



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¿Cuáles fueron los aviones de combate que chocaron en Estados Unidos?

Las aeronaves implicadas son dos aviones EA-18G de la Armada de Estados Unidos, pertenecientes al Escuadrón de Ataque Electrónico (VAQ) 129, con base en Whidbey Island, en Washington.

La base, conocida como los 'Gunfighters' y sede del Ala de Combate 366 de la Fuerza Aérea estadounidense, informó además que sus instalaciones permanecerán cerradas debido al accidente hasta nuevo aviso.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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