Aumentan los casos de hantavirus relacionados con crucero: pasajero sospechoso dio positivo

Uno de los casos sospechos de hantavirus, correspondiente a un persona que se encontraba en el crucero donde se declaró un brote de esta enfermedad, dio positivo en la prueba de PCR, elevando a seis los casos confirmados, según el último boletín sobre esta situación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Según la información oficial de la organización, hasta el 8 de mayo se han notificado un total de ocho casos (seis confirmados y dos probables), incluidas tres muertes (dos confirmadas y una probable).

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Esas cifras indican una tasa de letalidad del 38 % para el virus Andes, una variante del hantavirus, con la singularidad de que es la única que se conoce como transmisible en limitados casos entre personas.

El portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, confirmó en un comentario remitido a EFE que ninguno de los pasajeros o miembros de la tripulación que están actualmente en el barco presenta síntoma alguno hasta hoy, sábado.



"Los expertos de la OMS y otros expertos a bordo están realizando la evaluación médica de cada persona en el barco para reunir información sobre el riesgo de infección", señaló.



Por otra parte, la OMS indicó en su boletín que se están llevando a cabo investigaciones adicionales sobre la posible exposición del primer caso y el origen del brote, en colaboración con las autoridades de Argentina y Chile.

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"El brote se está gestionando mediante una respuesta internacional coordinada, que incluye investigaciones epidemiológicas exhaustivas, aislamiento de casos y gestión clínica, evacuaciones médicas, pruebas de laboratorio y rastreo y seguimiento internacional de contactos", resumió la OMS.



La cepa Andes mantiene en alerta a las autoridades sanitarias

La preocupación por el brote detectado en el crucero MV Hondius aumentó luego de que expertos confirmaran que los casos están relacionados con la cepa Andes, considerada la única variante del hantavirus con capacidad comprobada de transmisión entre humanos. A diferencia de otras formas del virus, cuyo contagio ocurre principalmente por contacto con roedores infectados, esta variante puede propagarse entre personas en escenarios de contacto cercano.

Especialistas han explicado que la transmisión puede producirse mediante partículas expulsadas al hablar, toser o a través de fluidos, especialmente cuando la enfermedad ya afecta el sistema respiratorio. Esta característica ha llevado a reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica y rastreo de contactos en distintos países.

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Además, médicos advierten que la cepa Andes presenta una alta tasa de letalidad y puede generar complicaciones graves como neumonía y dificultad respiratoria. La OMS continúa investigando el origen del brote y monitoreando a los pasajeros y tripulantes relacionados con el crucero, mientras se mantienen activos los protocolos de aislamiento y seguimiento internacional.

AGENCIA EFE

EDITADO POR HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

