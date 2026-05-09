Autoridades detectan nuevo virus en crucero: más de 100 personas contagiadas

Más de 100 personas resultaron contagiadas a bordo del crucero Caribbean Princess tras un brote de norovirus reportado durante su travesía que comenzó el 28 de abril y tiene previsto finalizar el 11 de mayo, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.



El organismo indicó que el episodio afectó tanto a pasajeros como a tripulantes y obligó a reforzar los protocolos sanitarios dentro de la embarcación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con los datos oficiales, se reportaron 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación con síntomas gastrointestinales, principalmente diarrea y vómitos, para un total de 115 personas afectadas. El brote fue notificado a los CDC el pasado jueves.

El crucero, que transporta a más de 3.000 pasajeros y más de 1.100 tripulantes, continúa su ruta hacia Puerto Plata, en República Dominicana, y tiene previsto llegar a Port Canaveral, Florida, el 11 de mayo. Mientras tanto, las autoridades de salud mantienen el monitoreo del caso y la aplicación de medidas de contención a bordo.



¿Qué medidas se tomaron en el crucero?

Tras la detección del brote, la tripulación implementó procedimientos de limpieza y desinfección reforzados, además del aislamiento de las personas que presentaron síntomas. También se realizó la recolección de muestras biológicas para análisis de laboratorio, como parte del protocolo establecido por los CDC.



La empresa operadora del crucero, Princess Cruises, confirmó la situación mediante un comunicado en el que señaló que se trató de un número limitado de casos con síntomas leves. “Un número limitado de personas reportaron síntomas gastrointestinales leves durante el viaje del Caribbean Princess del 28 de abril”, indicó la compañía.



La empresa añadió que, una vez el barco llegue a puerto, se realizará una limpieza profunda antes de su próximo itinerario, con el fin de garantizar las condiciones sanitarias de la embarcación.



¿Qué es el norovirus?

El norovirus es un virus altamente contagioso que suele provocar cuadros de gastroenteritis aguda, con síntomas como vómito, diarrea, dolor abdominal y malestar general. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, su transmisión ocurre principalmente a través de alimentos o agua contaminados, superficies infectadas o contacto cercano con personas contagiadas.

Publicidad

De acuerdo con la Clinica Mayo, la infección puede aparecer de forma repentina y, en la mayoría de los casos, dura entre uno y tres días, con recuperación sin necesidad de tratamiento específico en personas sanas.

La entidad médica también explica que, aunque el virus es altamente contagioso, en la mayoría de los casos no representa un riesgo grave para la población general. Sin embargo, puede generar complicaciones en niños pequeños, adultos mayores o personas con condiciones médicas previas, principalmente por deshidratación.



Un virus frecuente en espacios cerrados

Las autoridades sanitarias han reiterado que los brotes de norovirus son relativamente comunes en entornos cerrados y con alta concentración de personas, como hospitales, residencias, colegios y en este caso cruceros. Esto se debe a la facilidad de transmisión del virus y a su resistencia en superficies durante varios días.

Publicidad

En este caso, los CDC señalaron que se trata del cuarto brote gastrointestinal reportado en cruceros en lo que va del año, lo que mantiene la vigilancia epidemiológica activa en este tipo de embarcaciones.

El brote de norovirus en el Caribbean Princess ocurre en paralelo a la atención internacional por otros eventos sanitarios recientes en cruceros, lo que ha generado seguimiento por parte de autoridades de salud pública.

Sin embargo, expertos han insistido en que el norovirus no está relacionado con otros virus como el hantavirus, que ha sido motivo de alertas en semanas recientes en diferentes contextos. En ese sentido, especialistas recuerdan que, aunque ambos son virus, sus mecanismos de transmisión y niveles de riesgo son diferentes.



¿Cómo evitar el contagio?

El norovirus se propaga con facilidad a través de manos contaminadas, alimentos manipulados sin higiene adecuada o contacto con superficies infectadas. Por ello, las autoridades recomiendan medidas básicas de prevención como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la desinfección de superficies y la adecuada manipulación de alimentos.

En cruceros y otros espacios cerrados, las medidas de contención incluyen el aislamiento de personas sintomáticas y la limpieza intensiva de áreas comunes, protocolos que en este caso fueron activados tras la detección del brote.

Publicidad

Las autoridades continúan el seguimiento del caso mientras el barco completa su itinerario, y se espera que los resultados de laboratorio permitan establecer con mayor precisión el origen y evolución del brote registrado en esta embarcación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co