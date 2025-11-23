Avanza reunión en Europa sobre acuerdo para terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que su delegación y la ucraniana "han avanzado bastante" en el "repaso de los puntos uno por uno" del plan de paz del presidente Donald Trump para la paz en Ucrania. Rubio consideró que incluso puede haber sido "la mejor reunión" que han mantenido ambas partes en torno a los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

"Basándonos en las aportaciones de todas las partes implicadas aquí, hemos podido repasar algunos de esos puntos ahora uno por uno. Y creo que hemos avanzado bastante", comentó brevemente a la prensa el jefe de la diplomacia estadounidense tras la primera ronda de reuniones.



A su lado se encontraba el jefe de la delegación ucraniana, Andri Yermak, quien aseguró que la reunión inicial, que duró aproximadamente una hora y media, fue "muy productiva". Enseguida, agradeció " Estados Unidos, al presidente Trump y a su equipo" por su trabajo "para devolver la paz a Ucrania", y destacó la importancia de involucrar a los países europeos, los mayores aliados de Ucrania en su esfuerzo de guerra, pero que han sido excluidos de estas reuniones por EE. UU.



Rubio incluso sostuvo que se hicieron "buenos progresos para dirigirnos hacia un paz duradera y justa". Rubio dijo que los respectivos equipos de negociación iban a volver a reunirse para trabajar en base a algunas de las sugerencias planteadas por la parte ucraniana. "Así que estamos llevando a cabo algunos cambios y ajustes con la esperanza de avanzar y reducir las diferencias para acercarnos a algo con lo que tanto Ucrania como, obviamente, Estados Unidos se sientan muy cómodos", agregó.



El plan propuesto por Estados Unidos

Según el plan estadounidense, el Gobierno de Ucrania debería comprometerse a no entrar nunca en la OTAN y no podría desplegar fuerzas occidentales en su territorio, aunque sí prevé aviones de combate europeos en Polonia para proteger al país. La propuesta retoma varias demandas formuladas por Rusia y rechazadas por Kiev, entre ellas que Ucrania ceda el este del país y acepte la ocupación de una parte del sur de Ucrania.

Las dos regiones de la cuenca minera e industrial del Donbás, Donetsk y Lugansk (este), así como la península de Crimea anexionada en 2014, serían "reconocidas de facto como rusas, incluso por Estados Unidos", y Moscú recibiría otros territorios ucranianos que aún hoy están bajo el control de Kiev. Rusia también vería el fin de su aislamiento de Occidente con su reintegración al G8 y el levantamiento gradual de las sanciones, así como su deseo de alejar para siempre a Kiev de la Alianza Atlántica, algo que debería inscribirse en en la Constitución ucraniana.

Además, Kiev debería además limitar su ejército a 600.000 militares y conformarse con una protección de aviones de combate europeos basados en Polonia, mientras que la OTAN se comprometería a no estacionar tropas en territorio ucraniano. Ucrania debería, además, organizar elecciones en menos de 100 días, un punto que responde a las reivindicaciones de Moscú, que insiste en la destitución de Zelenski.

Rusia, cuyas tropas continúan reivindicando cada semana la toma de nuevos pueblos a lo largo de la línea del frente, ha presionado al presidente ucraniano para que negocie "ahora" en lugar de arriesgarse a perder más territorio. "El espacio para tomar decisiones para él se reduce a medida que pierde territorios", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una sesión informativa. En Kiev, la palabra "capitulación" estaba en boca de todos el viernes. "Espero de verdad que la parte ucraniana se niegue a implementar un acuerdo así", declaró Danylo Domsky, un estudiante de 18 años.