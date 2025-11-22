Latam e Iberia cancelan vuelos desde y hacia Venezuela por aviso de EE. UU. sobre espacio aéreo

La aerolínea española Iberia canceló sus vuelos comerciales a Venezuela. El primero de ellos estaba previsto para el próximo lunes. La empresa aérea irá evaluando la situación en ese país para decidir cuándo retoma sus operaciones. Iberia adoptó esta decisión en consonancia con lo que están haciendo otras aerolíneas, como LATAM que también está cancelando sus vuelos a Venezuela por la situación en el país, informaron fuentes de la compañía.

El número de vuelos comerciales de Iberia a Venezuela es de cinco semanales. El viernes y el domingo son los únicos días que no había programados vuelos a ese país, según las fuentes consultadas. La cancelación de estos vuelos se produce después del aviso que emitió el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".



Cancelación de vuelos desde y hacia Venezuela

Este aviso a las compañías aéreas con vuelos a Venezuela coincide con el despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro. En su comunicación, la FAA advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía", que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.



"Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", explica el texto.

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo", añade el escrito, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.

LATAM canceló el vuelo de mañana a Caracas siguiendo el lineamiento de la Aeronáutica Civil de Colombia. "De mantener el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros y tripulaciones, mientras se gestionaban las implicaciones de la alerta internacional de la FAA. LATAM está monitoreando la situación día a día e informará a los pasajeros directamente de cualquier cambio en su operación".

De acuerdo con un comunicado de LATAM, la empresa está manejando la situación con el objetivo de proteger a los pasajeros afectados. La aerolínea ofrece varias alterativas para los viajeros con algún vuelo en la fecha afectada y se espera que lo hagan con los siguientes vuelos en caso de que también sean cancelados:



Cambiar la fecha del vuelo, en la misma cabina, hasta un año a partir de la fecha de compra del tiquete sin penalidades.

La devolución del dinero pagado por el tiquete sin ninguna penalidad.

Solicitar el cambio de ruta con destino final Cúcuta sin cobros adicionales.

"Estas gestiones pueden efectuarse en la sección Mis Viajes en nuestro sitio web oficial www.latam.com o por medio de nuestra aplicación móvil", agregó la empresa en el comunicado. La aerolínea portuguesa TAP también informó este sábado de que ha decidido cancelar un vuelo programado para hoy y otro para este próximo martes con destino a Venezuela después de recibir el aviso de las autoridades estadounidenses.