MUNDO

Gobierno de Venezuela sostiene que el despliegue militar de EE. UU. busca "destruir" al país

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que su país responde “con la cara bien levantada” ante el despliegue militar de Estados Unidos.

Por: EFE
Actualizado: 22 de nov, 2025
Editado por: Heidy Carreño
Gobierno de Venezuela sostiene que el despliegue militar de EE.UU. busca “destruir” al país
Vladimir Padrino López, El ministro de Defensa de Venezuela se pronunció -
AFP

